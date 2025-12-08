Χαροπαλεύει 31χρονη μητέρα τριών παιδιών μετά από επέμβαση αισθητικής στο Βιετνάμ

Η οικογένεια προσπαθεί να επιστρέψει η γυναίκα στην Αυστραλία για καλύτερη ιατρική βοήθεια καθώς υπάρχουν φόβοι ενδονοσοκομειακής λοίμωξης στο Βιετνάμ

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Χαροπαλεύει 31χρονη μητέρα τριών παιδιών μετά από επέμβαση αισθητικής στο Βιετνάμ
Σε εφιάλτη με οδυνηρές συνέπειες κατέληξε το ταξίδι μιας οικογένειας από το Περθ της Αυστραλίας, η οποία σχεδίαζε να επισκεφθεί τη Disneyland στο Χονγκ Κονγκ και τα Universal Studios στη Σιγκαπούρη.

Η στάση τους στο Ντα Νανγκ, μια παραθαλάσσια πόλη στο κεντρικό Βιετνάμ, περιελάμβανε το ραντεβού της 31χρονης Chloe Mowday, ώστε να υποβληθεί σε ρινοπλαστική και βλεφαροπλαστική, γενικότερα δύο ακίνδυνες θεωρητικά επεμβάσεις αισθητικής.

Ωστόσο, την επόμενη ημέρα, η υγεία της μητέρας τριών παιδιών άρχισε να επιδεινώνεται και μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε κοντινό νοσοκομείο.

«Άρχισε να αισθάνεται περίεργα και είχε λίγο πόνο σε άλλες περιοχές εκτός από το σημείο της χειρουργικής επέμβασης και πήρε τα συνταγογραφούμενα φάρμακα από τους γιατρούς και μετά ξάπλωσε να ξεκουραστεί. Λίγες ώρες αργότερα, όταν ο Τζος (σύζυγος) ήρθε να την ελέγξει, δεν ανταποκρινόταν καλά – μετά σταμάτησε να αναπνέει και πιστεύω ότι αυτές τις λίγες ώρες τα όργανά της είχαν αρχίσει να κλείνουν γρήγορα» δήλωσε στο news.com.au, ο αδερφός της Ροντ

Πιστεύει ότι η αδερφή του υπέστη τη σπάνια επιπλοκή του συνδρόμου τοξικού σοκ (TSS) – που προκαλείται από βακτηριακή λοίμωξη, αν και αυτό δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί.

«Είναι σε αιμοκάθαρση, χρειάστηκε να κάνει μετάγγιση αίματος και παίρνει ορισμένα φάρμακα για να επαναφέρει την αρτηριακή της πίεση στο φυσιολογικό. Έπεσε τόσο χαμηλά που τα πόδια και τα δάχτυλά της μαύρισαν», είπε ο Ροντ.

Ο αδερφός της μετέβη στο Βιετνάμ με την πρώτη πτήση μαζί με τη 16χρονη κόρη του, και κατάφερε να δει την Chloe για 15 λεπτά την ημέρα για τις πέντε ημέρες που βρισκόταν στην πόλη.

Αυτό που τώρα επιχειρεί η οικογένεια, είναι να επιστρέψει η 31χρονη στην Αυστραλία, καθώς εκφράζονται φόβοι για αυξημένο κίνδυνο μόλυνσης αν παραμείνει στο τοπικό νοσοκομείο.

Η οικογένεια ελπίζει ότι θα της δοθεί το πράσινο φως για να πετάξει τον επόμενο μήνα και μέχρι τότε, έχουν ξεκινήσει διστακτικά ένα GoFundMe για να βοηθήσουν με χρήματα. Μέχρι στιγμής, έχουν συγκεντρωθεί λίγο περισσότερα από 15,000 δολάρια.

Η οικογένεια έχει επίσης έρθει σε επαφή με την αυστραλιανή πρεσβεία τοπικά και στο Βιετνάμ για να βοηθήσει στις μεταφορές στο Περθ.

Οι αρχές στο Βιετνάμ έχουν ανοίξει έρευνα για την υπόθεση ενώ δεν έχει δημοσιοποιηθεί το όνομα της κλινικής.

