Νέο λογότυπο για τη Suzuki μετά από 22 χρόνια
Η Suzuki θα παρουσιάσει στο Japan Mobility Show, την έκθεση αυτοκινήτου του Τόκιο που θα διεξαχθεί από τις 30 Οκτωβρίου έως τις 9 Νοεμβρίου, για πρώτη φορά το νέο της λογότυπο.
Πρόκειται για την πρώτη ουσιαστική ανανέωση του σήματός της από το 2003, με στόχο να εκφράσει τον εκσυγχρονισμό της και την προσαρμογή της στις νέες περιβαλλοντικές και σχεδιαστικές απαιτήσεις.
