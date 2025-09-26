Cixi Vigoz: Ένα τρίκυκλο για την πόλη και τον αυτοκινητόδρομο

Του Γιάννη Σκουφή

Η ιδέα πίσω από το Vigoz είναι να γεφυρώσει το κενό ανάμεσα σε ποδήλατο, σκούτερ και μικρό αυτοκίνητο πόλης. Με δύο τροχούς μπροστά και έναν πίσω, το τρίκυκλο διαθέτει ενεργή κλίση στις στροφές για μεγαλύτερη ευελιξία, ενώ το «κλειστό» αμάξωμα προστατεύει από τον καιρό και βελτιώνει την αεροδυναμική.

Οι επιβάτες κάθονται σε σειρά, με ζώνες τριών σημείων, ενώ υπάρχει και δυνατότητα τοποθέτησης παιδικού καθίσματος με Isofix. Η τεχνολογία PERS της Cixi αντικαθιστά την αλυσίδα και συνδέει τα πετάλια με το ηλεκτρονικό σύστημα, ώστε ο οδηγός να μπορεί να επηρεάζει την επιτάχυνση ή το φρενάρισμα.

Η ηλεκτρική υποβοήθηση προέρχεται από έναν κινητήρα με μπαταρία 22,0 kWh τοποθετημένη στο δάπεδο, που προσφέρει αυτονομία περίπου 160 χιλιομέτρων. Η πλήρης φόρτιση γίνεται σε έξι ώρες από οικιακή πρίζα, ενώ με την ανάκτηση ενέργειας και τη χρήση των πεταλιών η πραγματική αυτονομία μπορεί να αυξηθεί.

Στο πίσω μέρος υπάρχει ένας μικρός χώρος για αποσκευές, ενώ το εσωτερικό θυμίζει περισσότερο ποδήλατο παρά αυτοκίνητο, με τιμόνι-μπάρα και ενσωματωμένα φρένα αντί για συμβατικό τιμόνι. Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει φωτιστικά LED, υαλοκαθαριστήρες και δύο πόρτες.

Η Cixi υπόσχεται διάρκεια ζωής τουλάχιστον 15 ετών, χάρη στο ποιοτικό πλαίσιο, τα αφαιρούμενα πάνελ αμαξώματος και τις δυνατότητες αναβάθμισης του λογισμικού. Όταν περάσει σε παραγωγή, το Vigoz δεν θα πωλείται αλλά θα διατίθεται με συνδρομή, με το κόστος να καθορίζεται ανάλογα με την τελική τιμή παραγωγής.

Το πρώτο λειτουργικό πρωτότυπο έχει ήδη δοκιμαστεί στα 100 χλμ./ώρα και πέρασε επιτυχώς τη δοκιμή αποφυγής ταράνδου, δείχνοντας ότι το τρίκυκλο μπορεί να συνδυάσει την ελευθερία του ποδηλάτου με την ασφάλεια και την ταχύτητα ενός μικρού αυτοκινήτου.