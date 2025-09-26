Η νέα Toyota Corolla Cross στην Ελλάδα – Πόσο κοστίζει
Η Toyota έφερε στην Ελλάδα την ανανεωμένη Corolla Cross, την SUV εκδοχή του παγκόσμιου best seller που πλέον ενισχύει την παρουσία της στα C-SUV με πιο δυναμική εμφάνιση και τεχνολογικά αναβαθμισμένο εσωτερικό.
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Το μοντέλο συνεχίζει να βασίζεται στην υβριδική τεχνολογία, προσφέροντας δύο υβριδικά σύνολα με κινητήρες 1.800 και 2.000 κυβικών με απόδοση 140 και 180 ίππων.
Διαβάστε περισσότερα στο carzine.gr
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:50 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
H Porsche κάνει πίσω στα ηλεκτρικά, την… πληρώνει η VW
10:22 ∙ LIFESTYLE
Eurovision 2026: Η κρίσιμη ψηφοφορία της EBU για τη συμμετοχή του Ισραήλ
09:40 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Η νέα Toyota Corolla Cross στην Ελλάδα – Πόσο κοστίζει
11:44 ∙ WHAT THE FACT