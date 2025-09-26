H Porsche κάνει πίσω στα ηλεκτρικά, την… πληρώνει η VW
Η Volkswagen Group ανακοίνωσε ότι θα γράψει ζημιά 5,1 δισ. ευρώ έπειτα από μια ριζική αναθεώρηση στρατηγικής στην Porsche.
Ο γερμανικός θρύλος των σπορ αυτοκινήτων αποφάσισε να καθυστερήσει τη μετάβασή του στην πλήρη ηλεκτροκίνηση, αναγνωρίζοντας πως η ζήτηση για πολυτελή EV είναι αισθητά χαμηλότερη από τις προσδοκίες.
Διαβάστε περισσότερα στο carzine.gr
