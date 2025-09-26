H Porsche κάνει πίσω στα ηλεκτρικά, την… πληρώνει η VW

Η Volkswagen Group ανακοίνωσε ότι θα γράψει ζημιά 5,1 δισ. ευρώ έπειτα από μια ριζική αναθεώρηση στρατηγικής στην Porsche.

Newsbomb

H Porsche κάνει πίσω στα ηλεκτρικά, την… πληρώνει η VW
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο γερμανικός θρύλος των σπορ αυτοκινήτων αποφάσισε να καθυστερήσει τη μετάβασή του στην πλήρη ηλεκτροκίνηση, αναγνωρίζοντας πως η ζήτηση για πολυτελή EV είναι αισθητά χαμηλότερη από τις προσδοκίες.

Διαβάστε περισσότερα στο carzine.gr

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:20ΚΟΣΜΟΣ

Τα blue jeans, τα γαλάζια μάτια και τα γονίδια: Διάσημη δημοσιογράφος τρολάρει τη Sydney Sweeney και προτρέπει σε... κολονοσκόπηση

12:19ΚΟΣΜΟΣ

Η βασιλική οικογένεια του Άμπου Ντάμπι θα αποκτήσει μερίδιο στην TikTok στο πλαίσιο της συμφωνίας με τον Τραμπ

12:12ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΒΙΚΟΣ COLA: Επίσημος χορηγός του Stoiximan SUPER CUP

12:05ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η ΕΜΥ - Έρχονται βροχές και καταιγίδες

12:02ΕΛΛΑΔΑ

Μπουνιές και κλωτσιές στη Νέα Χαλκηδόνα για την προτεραιότητα στο φανάρι

12:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι γκρίνιες στο ΠΑΣΟΚ και το ξεκάθαρο μήνυμα Ανδρουλάκη προς όλες τις κατευθύνσεις

11:59ΚΟΣΜΟΣ

Μεγάλη πυρκαγιά από σύγκρουση τρένου με φορτηγό στη Ρωσία - Βίντεο

11:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοδωρικάκος: «75 εκατ. ευρώ ως τώρα στην ΑΑΔΕ για ανάκτηση από επενδύσεις που δεν έγιναν»

11:46ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Τεσσάρα… πρόκρισης για το «τριφύλλι»

11:45ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Παυλάκης: Πέθανε ο πατέρας του λίγες μέρες μετά τον θάνατο του εικονολήπτη

11:31ΕΛΛΑΔΑ

Παύλος Μπακογιάννης: 36 χρόνια από την δολοφονία που συγκλόνισε την Ελλάδα

11:30ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί οι πιλότοι αφήνουν την πόρτα στο πιλοτήριο του αεροπλάνου ανοιχτή πριν την πτήση;

11:26ΕΛΛΑΔΑ

Άρειος Πάγος για αιτήματα εκταφής θυμάτων Τεμπών: «Μελετώνται και θα απαντηθούν σύντομα»

11:22ΜΠΑΣΚΕΤ

Super Cup: Αυλαία στη Ρόδο με ΑΕΚ - Προμηθέας και Ολυμπιακός - Καρδίτσα

11:19ΚΟΣΜΟΣ

Κάμερα «έπιασε» τον Ντόναλντ να κουνά το δάχτυλο στη Μελάνια Τραμπ - Το βίντεο που έγινε viral

11:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 250 ευρώ: Ποιοι συνταξιούχοι δεν θα λάβουν το βοήθημα τον Νοέμβριο

11:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Έρχεται χειρότερη κακοκαιρία στα μέσα της άλλης εβδομάδας - Θα «χτυπήσει» και την Αττική

11:00ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί τα Θαύματα του Κόσμου είναι επτά: Η μυστική σημασία του τυχερού αριθμού

10:59ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Νορβηγίδα κατήγγειλε βιασμό από Βρετανό τουρίστα - Συνελήφθη ο 25χρονος

10:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φλωρίδης για Τέμπη: Το ζήτημα της εκταφής αφορά αποκλειστικά τη Δικαιοσύνη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:05ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η ΕΜΥ - Έρχονται βροχές και καταιγίδες

10:10ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Μπαλάσκας: Σήκωσε τη μπλούζα του και έδειξε το στήθος του - Άφωνος ο Γιώργος Λιάγκας

12:02ΕΛΛΑΔΑ

Μπουνιές και κλωτσιές στη Νέα Χαλκηδόνα για την προτεραιότητα στο φανάρι

08:10ΕΛΛΑΔΑ

Πάρις Ρούπος: Ο σάλος με την ελληνική σημαία, η απόλυσή του από την Pizza Fan και η απάντησή του

11:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 250 ευρώ: Ποιοι συνταξιούχοι δεν θα λάβουν το βοήθημα τον Νοέμβριο

08:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μπαίνει δυναμικά το φθινόπωρο - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου για την κακοκαιρία και το πρώτο κύμα ψύχους

10:30ΕΛΛΑΔΑ

25 χρόνια από το ναυάγιο του «Εξπρές Σάμινα»: «Στις Πόρτες της Πάρου πέθανα και ξαναγεννήθηκα»

11:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Έρχεται χειρότερη κακοκαιρία στα μέσα της άλλης εβδομάδας - Θα «χτυπήσει» και την Αττική

08:48ΕΛΛΑΔΑ

Ηγουμενίτσα: Ο 11χρονος Μάξιμος παρασύρθηκε από αυτοκίνητο μπροστά στη μητέρα του

07:39ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Εκτέλεσε την 42χρονη πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο - Σκληρές εικόνες

11:26ΕΛΛΑΔΑ

Άρειος Πάγος για αιτήματα εκταφής θυμάτων Τεμπών: «Μελετώνται και θα απαντηθούν σύντομα»

09:41ΚΟΣΜΟΣ

Το πάρε-δώσε Τραμπ με Ερντογάν για ρωσικό πετρέλαιο και F-35 - Τι αλλάζει στις σχέσεις ΗΠΑ - Τουρκίας μετά το θερμό τετ-α-τετ - Πέντε ειδικοί αναλύουν

11:31ΕΛΛΑΔΑ

Παύλος Μπακογιάννης: 36 χρόνια από την δολοφονία που συγκλόνισε την Ελλάδα

10:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Προσλαμβάνονται Ρομά ως αστυνομικοί για τους καταυλισμούς - Η αντίδραση του Σταύρου Μπαλάσκα

07:23ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Η 62χρονη έλειπε από τη δουλειά της με αναρρωτική άδεια 146 μέρες - Τι μισθό λάμβανε

15:28ΕΛΛΑΔΑ

Ούτε για... δείγμα ραντεβού για νέες ταυτότητες σε αυτές τις τέσσερις περιοχές

10:09LIFESTYLE

«Να με λες μαμά»: Η τηλεθέαση, η συγκινητική αφιέρωση στην Ηρώ Καρυοφύλλη και οι σκηνές που συγκλόνισαν

09:54ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς: Τι προκαλεί την επιδείνωση του καιρού – Το μεσημέρι Έκτακτο Δελτίο από την ΕΜΥ

16:07ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στην Αργεντινή: Βασάνισαν και δολοφόνησαν 3 γυναίκες live σε κλειστή ομάδα του Instagram

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Αλί Σαμπάντζι: Η ιστορία του Τούρκου μεγιστάνα – Από τη δωρεά €115.000 στο νοσοκομείο Λέρου μέχρι το «χρυσό» διαζύγιο με την κληρονόμο της δυναστείας Ντογάν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ