Γιατί μία κλασική Rolls Royce να έχει σχάρα ποδηλάτων;

Του Γιάννη Σκουφή

Έπειτα από 40 χρόνια στο ίδιο γκαράζ, μια Rolls Royce Corniche του 1981 απέκτησε δεύτερη νιότη χάρη στη δουλειά του οίκου Niels van Roij Design. Συγκεκριμένα, η ολλανδική καροσερία μετέτρεψε το κλασικό κουπέ σε ένα μοναδικό shooting brake με αμάξωμα κατασκευασμένο στο χέρι και σχεδιαστικές λεπτομέρειες που ξεχωρίζουν.

Η μετατροπή διήρκεσε δυόμισι χρόνια και περιλάμβανε εκτεταμένη ανακατασκευή, από τη μεσαία κολόνα και πίσω, με νέα μεταλλικά πάνελ και επανασχεδιασμένη οροφή που καταλήγει σε μία ειδικής κατασκευής πίσω πόρτα. Το αμάξωμα διατηρεί την αρχική British Racing Green βαφή, το πλαίσιο είναι αυτό της Corniche της 1ης γενιάς, ενώ ο V8 των 6.750 κυβικών δεν έχει δεχθεί καμία επέμβαση.

Η μεγαλύτερη έκπληξη, ωστόσο, βρίσκεται πίσω από το χρωμιωμένο προφυλακτήρα, όπου υπάρχει ένα ηλεκτρικά αναδιπλούμενο σύστημα μεταφοράς για δύο ποδήλατα τριάθλου, πλήρως ενσωματωμένο στο σχεδιασμό του αμαξώματος. Ακόμα και το υποπλαίσιο και το ρεζερβουάρ καυσίμου προσαρμόστηκαν έτσι ώστε να υποστηρίζεται τη σχάρα ποδηλάτων, αποφεύγοντας παράλληλα μια αφύσικα ψηλή οροφή.

01 02 02 02

Στο εσωτερικό υπάρχουν μπεζ δέρματα, πράσινες λεπτομέρειες, δάπεδο με ειδικά χαλάκια και μάλλινα πατάκια. Παράλληλα, ενσωματώθηκαν ρετρό «αγωνιστικά» όργανα, φωτισμός ανάγνωσης, αποθηκευτικοί χώροι και ειδικό kit καθαρισμού ποδηλάτων, ενώ δεν λείπει και το ανάλογο σετ αποσκευών.

Η Rolls Royce «Henry II», όπως την ονομάζει ο ιδιοκτήτης της, θα χρησιμοποιείται τόσο σε κλασικά ράλι όσο και για μεταφορά εξοπλισμού σε αγώνες τριάθλου. Μία ακόμη απόδειξη ότι η παράδοση και η σύγχρονη χρήση μπορούν να συνυπάρξουν στο ίδιο αμάξωμα.