Η BYD σκαρφαλώνει στο Top 100 - Η Tesla υποχωρεί

Η Tesla σημειώνει σημαντική πτώση στην παγκόσμια αξία της κατά 35%, φτάνοντας τα 29,5 δισεκατομμύρια ευρώ και υποχωρώντας από την 12η στην 25η θέση του Top 100 της Interbrand για το 2025.

