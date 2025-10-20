Η BYD σκαρφαλώνει στο Top 100 - Η Tesla υποχωρεί
Σημαντικές ανακατατάξεις παρουσιάζονται στην κατάταξη των μεγάλων εταιρειών του κόσμου και ιδίως στην αυτοκίνηση λόγω της εμφάνισης των Κινέζων.
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Η Tesla σημειώνει σημαντική πτώση στην παγκόσμια αξία της κατά 35%, φτάνοντας τα 29,5 δισεκατομμύρια ευρώ και υποχωρώντας από την 12η στην 25η θέση του Top 100 της Interbrand για το 2025.
Διαβάστε περισσότερα στο carzine.gr
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:17 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Θεοδωρικάκος για Σαμαρά: «Δεν θα ήθελα με τίποτα να κάνει νέο κόμμα»
10:50 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Η BYD σκαρφαλώνει στο Top 100 - Η Tesla υποχωρεί
10:34 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Πληρωμές με IRIS από 1η Νοεμβρίου - Τι αλλάζει για τις επιχειρήσεις
10:02 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Ιωάννινα: Πατέρας δώρισε τον νεφρό για να σώσει τον γιο του
05:32 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Εορτολόγιο 20 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
07:02 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ