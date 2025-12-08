Πηγή έμπνευσης το μεθυσμένο ρακούν στο πάτωμα της τουαλέτας - Νέα κοκτέιλ για χάρη του

Η εισβολή ενός ρακούν σε κατάστημα αλκοολούχων ποτών της Βιρτζίνια, που κατέληξε με το ζώο τύφλα στο μεθύσι να τα κάνει γυαλιά καρφιά, πριν λιποθυμήσει στην τουαλέτα, προκάλεσε αίσθηση όταν αποκαλύφθηκε με τον «μασκοφόρο διαρρήκτη» να γίνεται viral.

Ένα μεθυσμένο ρακούν βρέθηκε λιπόθυμο σε ένα μπάνιο κάβας το Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025, στο Άσλαντ της Βιρτζίνια. AP

Τώρα όμως η φήμη του παίρνει νέα διάσταση καθώς το κατάστημα που κατέστρεψε στο μεθύσι του, παρουσίασε τρία νέα κοκτέιλ εμπνευσμένα από την viral διάρρηξη.

Από τότε, ο μασκοφόρος ληστής, τον οποίο η Hanover Animal Protection and Shelter ονόμασε χαϊδευτικά «trashed panda», έγινε viral και μάλιστα απέκτησε τη δική του παρωδία στο «Saturday Night Live».

Μετά την περιπέτειά του, το ζώο απελευθερώθηκε με ασφάλεια στην άγρια φύση της Βιρτζίνια.

«Μετά από μερικές ώρες ύπνου και χωρίς κανένα σημάδι τραυματισμού (εκτός ίσως από ένα πονοκέφαλο και κακές επιλογές ζωής), απελευθερώθηκε με ασφάλεια στην άγρια φύση, ελπίζοντας ότι έμαθε ότι η διάρρηξη και η εισβολή δεν είναι η λύση», ανέφεραν οι υπεύθυνοι του καταφυγίου της κομητείας Χάνοβερ σε μια χιουμοριστική ανάρτηση στο Facebook.

Σπασμένα μπουκάλια μετά την εισβολή του ρακούν στην κάβα το Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025, στο Άσλαντ της Βιρτζίνια. AP

Τα ποτά με θέμα το ρακούν είναι μόνο μία από τις πολλές νέες διαφημιστικές καμπάνιες που έχουν ως επίκεντρο τον μεθυσμένο κακοποιό.

Στις 5 Δεκεμβρίου, την 92η επέτειο από το τέλος της Ποτοαπαγόρευσης, η Spirited Virginia μοιράστηκε μια απεικόνιση ενός ρακούν καθισμένου σε ένα μπαρ με ένα μεγάλο μπουκάλι μπέρμπον.

«Εις υγείαν της ημέρας της κατάργησης... και του ρακούν που ξέρει πάντα πού να βρει καλά ποτά (αλλά όχι αυτό το μπουκάλι)», έγραψε η Spirited Virginia στο Facebook.

Οι αξιωματούχοι της κομητείας Χάνοβερ ξεκίνησαν επίσης μια καμπάνια με μπλουζάκια για να γιορτάσουν το «Ashland Drunk Raccoon». Το μπλουζάκι έχει απλώς την επιγραφή «Trashed Panda» δίπλα σε ένα σκίτσο του εν λόγω ζαλισμένου ρακούν και ενός χυμένου μπουκαλιού κρασιού, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της.

Το ρακούν δεν είναι το μόνο ζώο στη Βιρτζίνια που προκαλεί χάος στις τοπικές επιχειρήσεις.

Την περασμένη Τρίτη, ένα μικρό γατάκι πλημμύρισε ένα καφέ για γάτες στο Ρίτσμοντ της Βιρτζίνια, αφού κατά κάποιον τρόπο κατέληξε σε μια συμπλοκή με έναν νεροχύτη και μια πετσέτα. Το καφέ θα παραμείνει κλειστό για το υπόλοιπο του έτους, καθώς θα γίνουν εκτεταμένες επισκευές, αν και το εν λόγω γατάκι είναι ακόμα διαθέσιμο για υιοθεσία.