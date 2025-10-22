Ford: Puma Gen-E Days, οδηγήστε και κερδίστε!
Με τα εγκαίνια των Ford Puma Gen-E Days μια νέα εμπειρία ηλεκτροκίνησης έρχεται τώρα σε όλους μέσω του δικτύου Επίσημων Εμπόρων της Ford σε όλη την Ελλάδα.
Χάρη στην νέα αυτή δράση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν σήμερα να ανακαλύψουν τα μοναδικά πλεονεκτήματα της ηλεκτροκίνησης. σε συνδυασμό με τις απαράμιλλες δυνατότητες του νέου, αμιγώς ηλεκτρικού SUV της Ford με τρόπο απλό, άμεσο και ανταποδοτικό.
