Η Zeekr ξεκινά στην Ελλάδα με 3 ηλεκτρικά μοντέλα – Πόσο κοστίζουν
Η Zeekr είναι το νέο όνομα από την Κίνα που έρχεται στην Ελλάδα.
Ανήκει στον όμιλο Geely –τον ίδιο που ελέγχει την ομώνυμη μάρκα και μεταξύ άλλων τις Polestar, Lotus, Lynk&Co, Smart– και αντιπροσωπεύεται στη χώρα μας από τη Geo Mobility Hellas.
Από την αρχή μπαίνει με πλήρη γκάμα, με τιμές που ξεκινούν κάτω από τις 33.000 ευρώ, αλλά και με χαρακτηριστικά που τη φέρνουν δίπλα σε μάρκες με πολύ πιο βαριά ονόματα.
