Η Ferrari SC40 θέλει να είναι η F40 του σήμερα
Όταν η Ferrari αποφασίζει να αποτίνει φόρο τιμής σε ένα από τα πιο εμβληματικά της μοντέλα, το αποτέλεσμα δεν μπορεί παρά να προκαλεί έντονες αντιδράσεις.
Η νέα δημιουργία του προγράμματος Special Projects, με την ονομασία Ferrari SC40, είναι μια σύγχρονη αναβίωση της θρυλικής F40 -το τελευταίο αυτοκίνητο που ενέκρινε προσωπικά ο Enzo Ferrari πριν φύγει από τη ζωή.
