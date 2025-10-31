Διαρρήκτες χρησιμοποίησαν το Google Maps για να κάνουν την δουλειά τους

Του Γιάννη Σκουφή

Η αστυνομία χρειάστηκε να παρακολουθήσει περισσότερες από 100 κάμερες ασφαλείας στη συγκεκριμένη περιοχή για να φτάσει στα ίχνη τους. Οι δύο άνδρες χρησιμοποίησαν πλαστές ταυτότητες για να κλείνουν δωμάτια σε ξενοδοχεία κοντά στους στόχους τους, ενώ φρόντιζαν να μετακινούνται μόνο με ιδιωτικά λεωφορεία ώστε να μην αφήνουν ίχνη.

Το Google Maps αποτέλεσε το βασικό τους εργαλείο. Χρησιμοποιούσαν το Street View για να εντοπίσουν σπίτια με εύκολη πρόσβαση και ενδείξεις περιεχομένου μεγάλης αξίας. Η υψηλή ανάλυση των φωτογραφιών τους επέτρεπε να εξετάζουν σημεία εισόδου, παράθυρα και άλλες λεπτομέρειες εξωτερικά του σπιτιού, ακριβώς σαν να περιηγούνταν με τα πόδια στο δρόμο μπροστά από το ακίνητο.

Στη συνέχεια, μελετούσαν τα δεδομένα κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο για να αποφύγουν την κίνηση κατά τη διαφυγή. Αυτό τους επέτρεπε να κινούνται γρήγορα, μειώνοντας τον κίνδυνο να εντοπιστούν. Όπως αποδείχθηκε, δεν ήταν εύκολο για την αστυνομία να καταλάβει από την αρχή πώς επέλεγαν τους στόχους τους.

Η Google, πάντως, δίνει τη δυνατότητα στους ιδιοκτήτες να ζητήσουν η κατοικία τους να εμφανίζεται θολή στο Street View. Αν και αυτή η λειτουργία μπορεί να εκληφθεί από κάποιους ως ένδειξη προσπάθειας απόκρυψης, παραμένει ένα διαθέσιμο μέτρο για όσους ανησυχούν για την ιδιωτικότητά τους. Η διαδικασία απαιτεί λίγα βήματα μέσα από την εφαρμογή, όμως η θόλωση είναι μόνιμη και δεν μπορεί να αναιρεθεί.

Το περιστατικό αποδεικνύει ότι ακόμη και οι πλέον εξελιγμένες εφαρμογές πλοήγησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν με αρνητικό τρόπο. Παράλληλα, επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση γύρω από την ισορροπία ανάμεσα στη χρηστικότητα της τεχνολογίας και τους κινδύνους που ελλοχεύουν όταν αυτή πέφτει σε λάθος χέρια.