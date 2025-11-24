Η XPENG ξεπέρασε το 1 εκατ. αυτοκίνητα
Η XPENG γιορτάζει ένα εντυπωσιακό ορόσημο, καθώς ανακοίνωσε πως ξεπέρασε το ένα εκατομμύριο οχήματα παραγωγής, ένα επίτευγμα ιδιαίτερα σημαντικό για μια μάρκα που ιδρύθηκε μόλις το 2014.
Η παρουσίαση του ορόσημου στην Έκθεση Αυτοκινήτου της Guangzhou ανέδειξε τον καταιγιστικό ρυθμό ανάπτυξης της εταιρείας: η μετάβαση από τις 500.000 στις 1.000.000 μονάδες χρειάστηκε μόλις 14 μήνες, όπως υπογράμμισε ο πρόεδρος και CEO Σε Σιαοπένγκ.
