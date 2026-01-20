Leapmotor T03: Ετοιμάζεται νέα γενιά του ηλεκτρικού city-car

Του Γιάννη Σκουφή

Η Leapmotor, μία από τις νέες κινεζικές εταιρείες που επιχειρούν δυναμική είσοδο στην Ευρώπη, επιβεβαίωσε ότι δουλεύει ήδη στη δεύτερη γενιά του μικρού της ηλεκτρικού μοντέλου, του T03, το οποίο αναμένεται να παίξει βασικό ρόλο στην κατηγορία των προσιτών ηλεκτρικών.

Το Leapmotor T03 κυκλοφορεί στην Κίνα από το 2019, ενώ έκανε το ντεμπούτο του στην Ευρώπη το 2024, μαζί με το SUV Leapmotor C10. Με μήκος 3,60 μέτρα και χαμηλή τιμή εκκίνησης, αποτελεί μία από τις πιο φθηνές προτάσεις στην κατηγορία Α, ανταγωνιζόμενο κυρίως το Dacia Spring.

Παρά τις συγκρατημένες πωλήσεις του η Leapmotor δεν σκοπεύει να το αποσύρει. Αντίθετα, όπως δήλωσε ο Tianshu Xin, διευθύνων σύμβουλος της Leapmotor International, το T03 παίζει σημαντικό ρόλο.

Έτσι, η επόμενη γενιά του θα έρθει με ριζική ανανέωση στο σχεδιασμό, την αισθητική, την καμπίνα και το λογισμικό, με στόχο να προσαρμοστεί καλύτερα στις προτιμήσεις των Ευρωπαίων.

Η νέα έκδοση αναμένεται να παρουσιαστεί μέσα στο 2026, την ώρα που η αγορά μικρών ηλεκτρικών στην Ευρώπη ετοιμάζεται να υποδεχτεί ανταγωνιστές όπως το νέο Renault Twingo, το Volkswagen ID.1 και τον διάδοχο του Dacia Spring.

Αν και δεν έχουν αποκαλυφθεί τεχνικά στοιχεία, θεωρείται δεδομένο ότι το νέο T03 θα διατηρήσει τον προσιτό χαρακτήρα του, προσφέροντας βελτιωμένη ποιότητα και τεχνολογία για χρήση πόλης.