Opel Manta: Θρύλος σε αναμονή, ηλεκτρικό ραντεβού το 2030

Η Opel επιβεβαιώνει πως το εμβληματικό κουπέ θα επιστρέψει ως αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο, αλλά τοποθετεί την πρεμιέρα του στο 2030, βάζοντας προσωρινά στον «πάγο» τη νοσταλγία χάριν ρεαλισμού.

Σε μια περίοδο που η αυτοκινητοβιομηχανία μετρά επενδύσεις με το σταγονόμετρο, ο CEO της Opel, Florian Huettl, ξεκαθαρίζει ότι οι προτεραιότητες είναι άλλες.

