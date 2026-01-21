Opel Manta: Θρύλος σε αναμονή, ηλεκτρικό ραντεβού το 2030
Η επιστροφή του Manta είναι βέβαιη. Απλώς όχι σύντομα.
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Η Opel επιβεβαιώνει πως το εμβληματικό κουπέ θα επιστρέψει ως αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο, αλλά τοποθετεί την πρεμιέρα του στο 2030, βάζοντας προσωρινά στον «πάγο» τη νοσταλγία χάριν ρεαλισμού.
Σε μια περίοδο που η αυτοκινητοβιομηχανία μετρά επενδύσεις με το σταγονόμετρο, ο CEO της Opel, Florian Huettl, ξεκαθαρίζει ότι οι προτεραιότητες είναι άλλες.
Διαβάστε περισσότερα στο carzine.gr
Σχόλια
Trending
Εκτός «Καλημέρα Ελλάδα» η Άννα Λιβαθυνού
LIFESTYLE
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:01 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Αγωνία για τον Πασχάλη Τερζή - Εσπευσμένα στο νοσοκομείο
10:50 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Τα αυτοκίνητα στους δρόμους της Ευρώπης αυξάνονται και γερνούν!
10:49 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Μουντιάλ 2026: Επίσημα από την ΕΡΤ οι μεταδόσεις του Παγκοσμίου Κυπέλλου
19:42 ∙ LIFESTYLE