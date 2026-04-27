Seres Aito M8: Το SUV από την Κίνα που έχει μέχρι και… τουαλέτα!

Του Γιάννη Σκουφή

Η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία και συγκεκριμένα η Seres συνεχίζει να δοκιμάζει τα όρια της καινοτομίας στο εσωτερικό των αυτοκινήτων, παρουσιάζοντας μέσω πατέντας, μια ενσωματωμένη τουαλέτα για το SUV Aito M8.

Η όλη διάταξη τοποθετείται κάτω από το κάθισμα του συνοδηγού και ενεργοποιείται είτε με το πάτημα ενός κουμπιού είτε μέσω φωνητικής εντολής. Η λειτουργία βασίζεται σε έναν μηχανισμό ράγας, που επιτρέπει στην τουαλέτα να αναδύεται από ειδική θήκη, παρόμοια με συρτάρι.

Μετά τη χρήση, επανατοποθετείται στο ίδιο σημείο, αξιοποιώντας έναν χώρο που συνήθως μένει ανεκμετάλλευτος. Τα απόβλητα καταλήγουν σε δεξαμενή, η οποία αφαιρείται και αδειάζει χειροκίνητα, όπως συμβαίνει στα τροχόσπιτα.

Για την αποφυγή οσμών, η Seres ενσωματώνει σύστημα εξαερισμού με ανεμιστήρα και αγωγό εξαγωγής προς το εξωτερικό, ενώ ένα περιστρεφόμενο θερμαντικό στοιχείο αναλαμβάνει να ξηραίνει τα στερεά και να εξατμίζει τα υγρά.

01 02 02 02

Πρόκειται για μια σύνθετη τεχνικά λύση, που επιχειρεί να αντιμετωπίσει ένα από τα βασικά μειονεκτήματα μιας τέτοιας ιδέας: την υγιεινή και την άνεση των επιβατών.

Αν και η ιδέα δείχνει ακραία για τα ευρωπαϊκά δεδομένα, αντανακλά τις ιδιαιτερότητες της κινεζικής αγοράς, όπου οι πολύωρες καθυστερήσεις στην κίνηση αποτελούν συχνό φαινόμενο.

Σε αυτό το περιβάλλον, οι κατασκευαστές αναζητούν τρόπους να προσφέρουν πρακτικές λύσεις καθημερινότητας, πέρα από τα καθιερωμένα στοιχεία εξοπλισμού.

Η ιδέα πάντως δεν είναι εντελώς νέα. Ήδη από τη δεκαετία του 1950, μια ειδική έκδοση της Rolls-Royce Silver Wraith είχε εξοπλιστεί με μια επιχρυσωμένη τουαλέτα κάτω από το κάθισμα, η οποία λειτουργούσε και ως ψυγείο για σαμπάνια.

Το αν η συγκεκριμένη πατέντα θα περάσει τελικά στην παραγωγή παραμένει ανοιχτό. Αλλιώς, κάποιος να τραβήξει το… καζανάκι.