Η Suzuki εξελίσσει ηλεκτρικό Jimny;

Του Γιάννη Σκουφή

Νέα δεδομένα προκύπτουν γύρω από το μέλλον του Suzuki Jimny, καθώς πρωτότυπα που εντοπίστηκαν σε χειμερινές δοκιμές ενισχύουν τα σενάρια για μια πλήρως εξηλεκτρισμένη εκδοχή του.

Οι εικόνες που κυκλοφορούν δείχνουν ένα έντονα καμουφλαρισμένο αυτοκίνητο, με βασική διαφοροποίηση τη μάσκα, η οποία εμφανίζεται κλειστή, στοιχείο που παραπέμπει σε ηλεκτρικό σύστημα κίνησης.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε αντίθεση με όσα υποστήριζε μέχρι πρόσφατα η Suzuki. Το 2024, ο επικεφαλής της εταιρείας Toshihiro Suzuki είχε εκφράσει επιφυλάξεις για ένα ηλεκτρικό Jimny, επισημαίνοντας ότι το επιπλέον βάρος από τις μπαταρίες θα αλλοίωνε τον χαρακτήρα του.

Ωστόσο, στο πλαίσιο της στρατηγικής έως το 2030, είχε παρουσιαστεί ένα πλάνο που περιλαμβάνει ηλεκτρικά μοντέλα για την Ευρώπη, μεταξύ των οποίων και ένα μικρό off-road με αναλογίες που θυμίζουν έντονα Jimny.

Το πρωτότυπο που «συνελήφθη» φαίνεται να βασίζεται στην πεντάθυρη εκδοχή, η οποία κατασκευάζεται στην Ινδία. Διατηρεί τα βασικά χαρακτηριστικά εκτός δρόμου, όπως τον άκαμπτο άξονα μπροστά, ενώ παράλληλα ενσωματώνει νέα σχεδιαστικά στοιχεία, όπως οριζόντια LED φώτα ημέρας.

Αν τελικά πρόκειται για αμιγώς ηλεκτρική εκδοχή, ένα σύστημα τετρακίνησης με δύο ηλεκτροκινητήρες θεωρείται πιθανό, στα πρότυπα άλλων εξηλεκτρισμένων μοντέλων της εταιρείας. Μια τέτοια διάταξη θα μπορούσε να προσφέρει υψηλή ροπή από μηδενικές στροφές, χαρακτηριστικό ιδιαίτερα χρήσιμο σε δύσβατα εδάφη.

Η πιθανή επιστροφή του Jimny στην Ευρώπη συνδέεται άμεσα με τους αυστηρούς κανονισμούς εκπομπών. Το μοντέλο αποσύρθηκε από την αγορά λόγω CO₂, με μια ηλεκτρική εκδοχή να αποτελεί τη μοναδική ρεαλιστική λύση για την επαναφορά του.

Προς το παρόν, η Suzuki δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα τα σχέδια αυτά. Ωστόσο, η ύπαρξη πρωτοτύπων δείχνει ότι η εταιρεία εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο, σε μια περίοδο όπου ακόμη και τα πιο «παραδοσιακά» μοντέλα καλούνται να προσαρμοστούν στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.