Η DS Automobiles στην εβδομάδα μόδας του Παρισιού!

Η DS Automobiles ανανέωσε τη συνεργασία της με την “Fédération de la Haute Couture et de la Mode”, για να υποστηρίξει την Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού® για δύο ακόμη χρόνια, το 2022 και το 2023.

Ένας στόλος 25 μοντέλων DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4x4 300 και DS 9 E-TENSE 225 με αυτοκόλλητα “Paris Fashion Week®” προσφέρεται για τις ανάγκες των δημοσιογράφων, των influencers, καθώς και άλλων καλεσμένων στις σχετικές εκδηλώσεις στην πρωτεύουσα της μόδας.

Τα σόου του 2022 ξεκίνησαν με την “Paris Fashion Week®” για τις Collection της Ανδρικής Mόδας για το Φθινόπωρο-Χειμώνα 2022-2023, από την Τρίτη 18 έως την Κυριακή 23 Ιανουαρίου και στη συνέχεια με την εκδήλωση της Υψηλής Ραπτικής από τις 24 έως 27 Ιανουαρίου.

Οι γυναίκες και οι άνδρες της DS Automobiles έχουν μια δυνατή έλξη προς τη μόδα. Οι τρόποι λειτουργίας και η παρόρμηση για νέους κανόνες, η πρόκληση στην έκπληξη, ο πειραματισμός και οι νέες επινοήσεις, καθώς και η προμήθεια νέων υλικών για την εισαγωγή τους στον κόσμο της αυτοκινητοβιομηχανίας, προκύπτουν από τον κόσμο της μόδας, της υψηλής ραπτικής και του σχεδιασμού.

Η έρευνα που οδήγησε στην εμφάνιση της χαρακτηριστικής ραφής “μαργαριταριού”, καθώς και στην κατασκευή των ανάγλυφων ένθετων “Clous de Paris” ή στην ένθεση του ανθρακονήματος στο σχέδιο και στην εξέλιξη καινοτόμων υλικών για την επένδυση επιφανειών, όπως το δέρμα σε στυλ μπρασελέ από την υψηλή ωρολογοποιία ή στα κρυστάλλινα ένθετα στο “cockpit”, ήταν αποτέλεσμα της αναζήτησης από τον κόσμο της μόδας.

“Η φιλοδοξία της DS Automobiles είναι να ενσωματώσει τη γαλλική πολυτέλεια στην αυτοκινητοβιομηχανία. Από την πρώτη κιόλας εμφάνιση της μάρκας, οι ομάδες μας εργάστηκαν πάνω στο “project” να προσφέρουν καινοτόμες λύσεις με νέα υλικά, που να κάνουν τη διαφορά σε σχέση με ότι υπάρχει σήμερα στον κόσμο της αυτοκινητοβιομηχανίας. Η συνεργασία μας με την “Fédération de la Haute Couture et de la Mode” γύρω από την Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού, ανοίγει νέους ορίζοντες και μας δίνει μια νέα ευκαιρία να μοιραστούμε την εμπειρία μας με τους μεγαλύτερους γαλλικούς οίκους μόδας, όπως κάνουμε από την αρχή της διαδικασίας σχεδιασμού των προϊόντων μας”.

Beatrice Foucher, Διευθύνουσα Σύμβουλος DS Automobiles

Από την πρώτη κιόλας εμφάνισή της, η DS Automobiles έχει θέσει την ηλεκτροκίνηση στο επίκεντρο της στρατηγικής της με μία 100% εξηλεκτρισμένη γκάμα, που είναι σε όλες τις αγορές από το 2019. Με το 100% ηλεκτρικό DS 3 CROSSBACK E-TENSE, το plug-in υβριδικό DS 4 E-TENSE, αλλά και τα DS 7 CROSSBACK E-TENSE και DS 9 E-TENSE με 225 έως 360 ίππους, κάθε DS προσφέρεται με εξηλεκτρισμένο κινητήρα. Το 2020 και κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021, η DS Automobiles ήταν η κορυφαία μάρκα σε προσφορά ποικιλίας εκδόσεων σε ότι έχει να κάνει με την επιλογή καυσίμου στην Ευρώπη, με το χαμηλότερο μέσο όρο εκπομπών CO2 (100,2 g/km στον κύκλο WLTP για το 2021), με την εξηλεκτρισμένη γκάμα της (34% των ταξινομήσεων παγκοσμίως ). Στο άμεσο μέλλον και συγκεκριμένα από το 2024, κάθε νέο μοντέλο της μάρκας θα είναι μόνο 100% ηλεκτρικό.

Σχετικά με τη DS Automobiles

Παρακινούμενη από την Avant-Garde διάθεση, αλλά και την εξαιρετική κληρονομία της DS του 1955, η DS Automobiles, λανσαρίστηκε το 2014 με στόχο να επαναφέρει τη Γαλλική φινέτσα και την πολυτέλεια στην αυτοκινητοβιομηχανία. Η DS Automobiles είναι η premium μάρκα του Ομίλου Stellantis.

Σχεδιασμένα για πελάτες που αναζητούν την καλύτερη δυνατή προσωπική έκφραση ταυτόχρονα με την κορυφαία τεχνολογία, τα μοντέλα της DS στη δεύτερη γενιά τους, συνδυάζουν ραφινάρισμα και προηγμένη τεχνολογία με τρόπο μοναδικό. Με τα DS 3 CROSSBACK, DS 4, DS 7 CROSSBACK και DS 9, η μάρκα DS λανσάρει μια γκάμα αυτοκινήτων στην παγκόσμια αγορά, που όλα προσφέρονται και ως ηλεκτρικά με την υπογραφή E-TENSE.

Είναι η μόνη μάρκα που κατέκτησε το Double στη Formula E, με τα Πρωταθλήματα Οδηγών και Κατασκευαστών, δύο διαδοχικές χρονιές, το 2019 και το 2020. Η DS Automobiles βρίσκεται στην αιχμή της ηλεκτροκίνησης προσφέροντας όλα της τα μοντέλα σε εξηλεκτρισμένη έκδοση. Με την ονομασία E-TENSE, η DS Automobiles προσφέρει τόσο 100% ηλεκτρικά, όσο και plug-in υβριδικά, με έως και 360 ίππους και με κίνηση στους 4 τροχούς. Από το 2024, κάθε νέο μοντέλο που θα λανσάρει η DS Automobiles θα είναι μόνο 100% ηλεκτρικό.

Για τους απαιτητικούς πελάτες της, η DS Automobiles δημιούργησε την "ONLY YOU, the DS experience" υπηρεσία με τα αποκλειστικά προνόμια σε ότι έχει να κάνει με τη συντήρηση των αυτοκινήτων, αλλά και τη συνολική διαμόρφωση μίας ξεχωριστής εμπειρίας κατά την απόκτηση και κατοχή ενός μοντέλου DS.

Με παρουσία σε 41 χώρες, η DS Automobiles έχει δημιουργήσει και αναπτύσσει διαρκώς ένα αποκλειστικό δίκτυο διανομής που περιλαμβάνει 400 DS STORES σε όλο τον κόσμο.