The Witcher: Το Netflix -επιτέλους- αποκάλυψε ημερομηνία και τρέιλερ της 2ης σεζόν!

Ο Γητευτής, Χένρι Κάβιλ, επιστρέφει στο Netflix στις 17 Δεκεμβρίου.

Ευχάριστα τα νέα για τους φαν της επιτυχημένης σειράς The Witcher, καθώς το Netflix επιτέλους ανακοίνωσε την ημερομηνία κυκλοφορίας της δεύτερης σεζόν!

Όπως μάθαμε λοιπόν κατά τη διάρκεια του WitcherCon, η επική σειρά φαντασίας επιστρέφει στην συνδρομητική πλατφόρμα στις 17 Δεκεμβρίου 2021.

Μάλιστα το Netflix θέλησε να σκορπίσει ακόμα περισσότερο ενθουσιασμό, δίνοντας στη δημοσιότητα και ένα πρώτο teaser τρέιλερ διάρκειας δυο λεπτών, το οποίο μπορείτε να δείτε αμέσως παρακάτω.

Σε όλα τα παραπάνω προσθέστε και την αποκάλυψη των τίτλων για τα επτά από τα οκτώ επεισόδια του νέου επερχόμενου κύκλου οι οποίοι είναι:

A Grain of Truth – Επεισόδιο 1



Kaer Morhen – Επεισόδιο 2



What is Lost – Επεισόδιο 3



Redanian Intelligence – Επεισόδιο 4



Turn Your Back – Επεισόδιο 5



Dear Friend– Επεισόδιο 6



Voleth Meir – Επεισόδιο 7





Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.