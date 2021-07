Ανακοινώθηκε η μακρά λίστα για το φετινό Βραβείο Booker

Η απονομή του Βραβείου Booker θα πραγματοποιηθεί στις 3 Νοεμβρίου.

Ανακοινώθηκε η μακρά λίστα των υποψηφίων για το βραβείο Booker 2021.

Η λίστα των 13 βιβλίων επιλέχθηκε από 158 μυθιστορήματα που εκδόθηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο ή την Ιρλανδία μεταξύ 1 Οκτωβρίου 2020 και 30 Σεπτεμβρίου 2021.

Επικεφαλής της κριτικής επιτροπής είναι η ιστορικός Maya Jasanoff. Οι κριτές θα πρέπει να ξαναδιαβάσουν τα 13 βιβλία για να καταλήξουν στους έξι φιναλίστ οι οποίοι θα ανακοινωθούν στις 14 Σεπτεμβρίου. Η απονομή του Booker Prize θα πραγματοποιηθεί στις 3 Νοεμβρίου 2021.

H μακρά λίστα των 13 βιβλίων για το φετινό Booker Prize έχει ως εξής:



• A Passage North, Anuk Arudpragasam (Granta Books, Granta Publications)

• Second Place, Rachel Cusk, (Faber)

• The Promise, Damon Galgut, (Chatto & Windus, Vintage, PRH)

• The Sweetness of Water, Nathan Harris (Tinder Press, Headline, Hachette Book Group)

• Klara and the Sun, Kazuo Ishiguro (Faber)

• An Island, Karen Jennings (Holland House Books)

• A Town Called Solace, Mary Lawson (Chatto & Windus, Vintage, PRH)

• No One is Talking About This, Patricia Lockwood (Bloomsbury Circus, Bloomsbury Publishing)

• The Fortune Men, Nadifa Mohamed (Viking, Penguin General, PRH)

• Bewilderment, Richard Powers (Hutchinson Heinemann, PRH)

• China Room, Sunjeev Sahota (Harvill Secker, Vintage, PRH)

• Great Circle, Maggie Shipstead (Doubleday, Transworld Publishers, PRH)

• Light Perpetual, Francis Spufford (Faber)



Το Βραβείο Booker είναι ετήσιο Βρετανικό λογοτεχνικό βραβείο, που απονέμεται από το Booker Prize Foundation στο καλύτερο μυθιστόρημα γραμμένο στην αγγλική γλώσσα από αγγλόφωνο συγγραφέα, ένα σημαντικό βραβείο με διεθνή απήχηση στο χώρο της λογοτεχνίας και των εκδόσεων.



Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.