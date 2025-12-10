Champions League: «Έσπασε το ρόδι» ο Άγιαξ, σπουδαίο «διπλό» η Κοπεγχάγη

Τα απογευματινά ματς της Τετάρτης για την 6η αγωνιστική στη League Phase του Champions League, έφερε δύο σημαντικά αποτελέσματα. Με εκτός έδρας επικρατήσεις για Άγιαξ και Κοπεγχάγη.

Οι Ολλανδοί που είχαν 5 ήττες ως τώρα, θριάμβευσαν στην έδρα της Κάραμπαγκ με 4-2. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν δύο φορές, έχασαν μεγάλη ευκαιρία να εξασφαλίσουν την πρόκριση στα νοκ άουτ.

Καραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν)-Άγιαξ (Ολλανδία) 2-4

10' Ντουράν, 47' Ματέους Σίλβα - 39' Ντόλμπεργκ, 78',90' Γκλουκ, 83' Γκαεϊ

Στην Ισπανία η Κοπεγχάγη που είχε τον Χατζηδιάκο στον πάγκο, έφυγε με τεράστια νίκη από το «Θεράμικα» κόντρα στην Βιγιαρεάλ. Ο Κορνέλιους στο 90’ πέτυχε το νικητήριο γκολ των Δανών, οι οποίοι είναι δυνατά στο παιχνίδι διεκδίκησης πρόκρισης. Έφτασαν στους 7 βαθμούς, ενώ το «κίτρινο υποβρύχιο» έμεινε στον 1 και ουσιαστικά αποκλείστηκε.

Βιγιαρεάλ (Ισπανία)-Κοπεγχάγη (Δανία) 2-3

47' Κομεσάνα, 56' Ολουβασέγι - 2' Ελιουνούσι, 48' Ασούρι, 90' Κορνέλιους