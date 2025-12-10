Χολαργός: Επεισοδιακή σύλληψη του 17χρονου που επιτέθηκε με μαχαίρι στον 14χρονο

 Ο 17χρονος εντοπίστηκε και ακινητοποιήθηκε από έξι αστυνομικούς σε ξενοδοχείο της Αθήνας

Χολαργός: Επεισοδιακή σύλληψη του 17χρονου που επιτέθηκε με μαχαίρι στον 14χρονο
Βίντεο ντοκουμέντο από την στιγμής της σύλληψης του 17χρονου που κατηγορείται ότι μαζί με έναν 19χρονο επιτέθηκαν και μαχαίρωσαν έναν 14χρονο στον Χολαργό αποκάλυψε το Mega.

Ο 17χρονος κατηγορείται ότι μαζί με τον 19χρονο συνεργό του και χρησιμοποιώντας ως δόλωμα μία κοπέλα, επιτέθηκαν και μαχαίρωσαν τον ανήλικο.

Η στιγμή της σύλληψης του 17χρονου καταγράφηκε από κάμερα ξενοδοχείου που διέμενε τις τελευταίες ημέρες ο νεαρός.

Όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο έξι αστυνομικοί ακινητοποίησαν τον ανήλικο νταή την ώρα που έμπαινε μέσα στο κτήριο κρατώντας στα χέρια σακούλες με ψώνια.

Οι αστυνομικοί φορώντας πολιτικά, αμέσως μόλις είδαν τον 17χρονο του άρπαξαν τα χέρια και τον ακινητοποίησαν πετώντας τον στο πάτωμα. Στη συνέχεια, οδήγησαν τον 17χρονο με χειροπέδες στο περιπολικό.

«Το να μένει ένα παιδί ανήλικο μόνο του, να μη μένει με τον πατέρα ή την μητέρα και να είναι μόνος του, είναι λιγάκι περίεργο. Ερχόταν ο πατέρας συνέχεια κατά τη διάρκεια της ημέρας, αλλά δεν έμεναν μαζί», είπε ο διευθυντής του ξενοδοχείου.

Σημειώνεται ότι ο 19χρονος συνεργός του 17χρονου, παραδόθηκε αυτοβούλως στο Αστυνομικό Τμήμα Χολαργού.

Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιων του εισαγγελέα και έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν ενώπιων του ανακριτή την Παρασκευή.

Ο ένας μάλιστα με απίστευτο κυνισμό παραδέχτηκε την πράξη του μέσω των social media.

«Ήμουνα εγώ και ο φίλος μου που το κάναμε ο φίλος μου του την έδωσε από πίσω εγώ από μπροστά συνολικά και οι ουλές που έχει στο σώμα του ήταν τρεις μαχαιριές και όχι όσες λέτε εσείς».

Τι λέει ο πατέρας του 17χρονου δράστη

Ο 17χρονος κατηγορούμενος είναι γνώριμος των Αρχών καθώς στο παρελθόν έχει απασχολήσει ξανά. Το 2024 είχε τραυματιστεί από μαχαίρι κατά τη διάρκεια συμπλοκής μεταξύ νεαρών στο Μαρούσι.

Οκατηγορούμενος την ίδια χρονιά είχε συλληφθεί για κλοπή μηχανής, για ληστείες, για φθορές στον ηλεκτρικό, για οπλοκατοχή, ενώ σε άλλο επεισόδιο πάλι μεταξύ ανηλίκων είχε τραυματιστεί ξανά με μαχαίρι.

Ο πατέρας του 17χρονου δράστη μίλησε στο MEGA αναφέροντας: «Που τσακωθήκανε, που έχουνε μαχαιρώσει τον άλλον για μία κοπέλα το ξέρω, για μία κοπέλα που είναι στη μέση ξέρω εγώ. Μου λέει ”μπαμπά συγγνώμη, εγώ δε φοβάμαι να πάω φυλακή αλλά αν θα βγω έξω θα με χτυπήσουνε, θα βαρέσουνε εμένα να πεθάνω”».

Οι δύο νεαροί δράστες κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράνομη οπλοχρησία-οπλοκατοχή.

Ο 19χρονος κατά την παράδοσή τους ανέφερε στους αστυνομικούς «Ο 14χρονος έβγαλε το κατσαβίδι για να το παίξει ιστορία στα κορίτσια. Δεν τον προκαλέσαμε, εκείνος ήρθε με τσαμπουκά στο μέρος μου. Δεν θέλαμε να τον χτυπήσουμε, απλά να συζητήσουμε γιατί έβριζε τις οικογένειες μας. Τον χτυπήσαμε, αφού πήγε να μας επιτεθεί».

Τέλος, σημειώνεται ότι ο 14χρονος έχει διαφύγει τον κίνδυνο και συνεχίζει να αναρρώνει στο νοσοκομείο από την επίθεση που δέχθηκε και αναμένεται αύριο να πάρει εξιτήριο.

