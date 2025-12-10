Χολαργός: Στα χέρια των Αρχών και οι δύο δράστες της επίθεσης με μαχαίρι στον 14χρονο

Συνελήφθησαν το βράδυ της Τρίτης 9 Δεκεμβρίου από την ΕΛ.ΑΣ δύο νεαροί για την επίθεση με μαχαίρι που σημειώθηκε σε βάρος 14χρονου το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου στον Χολαργό.

Αρχικά παραδόθηκε ο 19χρονος, ελληνικής καταγωγής, ο οποίοςπήγε συνοδευόμενος από τον δικηγόρο στο ΑΤ Χολαργούκαι παραδόθηκε δηλώνοντας ότι εμπλέκεται στο περιστατικό και στη συνέχεια συνελήφθη και ο έτερος δράστης, ο 17χρονος, αλβανικής καταγωγής, ο οποίος ομολόγησε κυνικά την πράξη του μέσω βίντεο που ανέβασε στα social media, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Η επίθεση των δύο νεαρών, 17 και 19 ετών, φαίνεται να έχει ρίζες σε παλαιότερες διαφορές του ανηλίκου με τους δράστες, οι οποίοι τον είχαν «βάλει στο μάτι». Για να τον προσεγγίσουν, στήσανε μια παγίδα, χρησιμοποιώντας την 20χρονη κοπέλα ως δόλωμα.

Λίγα λεπτά πριν από τις 16:00 το απόγευμα, ο 14χρονος πήγε στο σημείο όπου είχε συμφωνηθεί το ραντεβού με την κοπέλα. Αντί όμως να τη βρει, βρέθηκε μπροστά στους δύο νεαρούς, οι οποίοι τον επιτέθηκαν και τον μαχαίρωσαν τουλάχιστον τρεις φορές στην κοιλιά και το γλουτό.

Πριν την επίθεση, ο 14χρονος αντάλλαξε μηνύματα με μια 20χρονη κοπέλα, η οποία χρησιμοποιήθηκε από τους δράστες ως «δόλωμα». Από τα γραπτά φαίνεται ότι η κοπέλα τον κάλεσε να βγουν μόνοι τους, υπό την υπόσχεση φαγητού και συνοδείας με ταξί, ενώ του ζήτησε να μην πει τίποτα σε κανέναν. Ο διάλογος καταδεικνύει πώς στήθηκε η παγίδα:

20χρονη: Θα βγούμε Παρασκευή που βγαίνω από νοσοκομείο; Μόνο εμείς, μην φέρεις κανέναν άλλον.

14χρονος: …

20χρονη: Αύριο στις 12:00 στον σταθμό της Νέας Ιωνίας, θα έρθω με ταξί. Θα πάμε να φάμε, έχω 100 ευρώ.

14χρονος: Οκ.

20χρονη: Έξω ή σπίτι; Αν θέλεις, παραγγέλνουμε σπίτι μου.

14χρονος: Έξω.

20χρονη: Τι ώρα θα ξυπνήσεις; Και μην πεις τίποτα σε κανέναν, ειδικά στον (…)

14χρονος: Έλα Χαλάνδρι, δεν μπορώ Νέα Ιωνία.

20χρονη: Έλα, ξεκίνα να έρθεις, εγώ θα ξεκινήσω κι εγώ.

14χρονος: Δεν μπορώ, με τι να έρθω;

20χρονη: Ακούς; Ξεκινάω τώρα.

14χρονος: Έλα ρε…

20χρονη: Παίρνω ταξί.

14χρονος: Οκ…

