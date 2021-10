Οι νέες σειρές και ταινίες που έρχονται στο Netflix αυτή την εβδομάδα

Λίγο πριν τις πολυαναμενόμενες πρεμιέρες του Νοεμβρίου, δείτε τις νέες σειρές και ταινίες που βλέπουμε στο Netflix την εβδομάδα 25-31 Οκτωβρίου.

Η ταινία Army of Thieves του Ζακ Σνάιντερ ξεχωρίζει από τις νέες πρεμιέρες του Netflix για την τελευταία εβδομάδα του Οκτωβρίου. Η ταινία αποτελεί πρίκουελ του Army of the Dead, μιας από τις πιο επιτυχημένες ταινίες της συνδρομητικής πλατφόρμας.



Δείτε αναλυτικά τις νέες σειρές και ταινίες που έρχονται στο Netflix την εβδομάδα 25-31 Οκτωβρίου.





Σειρές του Netflix



29/10/2021

Μυθομανής: Σεζόν 2 (Mythomaniac: Season 2)



Καθώς η αλήθεια για τον Λορέντζο αποκαλύπτεται, η Ελβιρά προσπαθεί να συμφιλιωθεί με την οικογένειά της που βρίσκει διέξοδο και παρηγοριά σε νέες ιδέες και έρωτες.



29/10/2021

Ο Κόλιν σε Άσπρο και Μαύρο: Σεζόν 1 (Colin in Black & White)



Αυτή η δραματική σειρά των Κόλιν Κάπερνικ και Έιβα Ντουβερνέ σκιαγραφεί τα σχολικά χρόνια του Κάπερνικ και τις εμπειρίες που τον ώθησαν να γίνει ακτιβιστής.



29/10/2021

Ο Χρόνος που Σου Δίνω: Σεζόν 1 (The Time It Takes)



Η Λίνα μετακομίζει, ψάχνει δουλειά και δοκιμάζει νέα πράγματα... προσπαθώντας να ξεχάσει την πρώτη της αγάπη. Πρωταγωνιστούν οι Νάντια ντε Σαντιάγο και Άλβαρο Θερβάντες.





Ταινίες του Netflix

27/10/2021

Hypnotic



Νιώθοντας ότι βρίσκεται σε προσωπικό και επαγγελματικό αδιέξοδο, η Τζεν ζητά βοήθεια από έναν μυστηριώδη υπνοθεραπευτή και παρασύρεται σε ένα μοιραίο ψυχολογικό παιχνίδι.



27/10/2021

Κανείς δεν Κοιμάται στο Δάσος Απόψε: Μέρος 2 (Nobody Sleeps in the Woods Tonight Part 2)



Το σίκουελ της ταινίας τρόμου του 2020 παρουσιάζει νέους χαρακτήρες και νέες ανατριχίλες.



29/10/2021

Army of Thieves



Στο πρίκουελ του Army of the Dead μια μυστηριώδης γυναίκα στρατολογεί έναν τραπεζικό ταμία, τον Ντίτερ, για να τη βοηθήσει σε μια ληστεία με χρηματοκιβώτια στην Ευρώπη.



29/10/2021

Η Προέλευση του Κόσμου (Dear Mother)



Όταν η καρδιά του σταματά να χτυπά, ο Ζαν-Λουί πρέπει να αντιμετωπίσει οιδιπόδεια ζητήματα –και θέτει στη μητέρα του ένα λεπτό ερώτημα– ή θα πεθάνει σε τρεις μέρες.







