Η σειρά The Rookie απαγορεύει τα κανονικά όπλα μετά το τραγικό δυστύχημα στα γυρίσματα του Rust

Η ασφάλεια του καστ και του crew είναι πολύ σημαντική, τονίζει ο δημιουργός της σειράς The Rookie

Στο εξής όλοι οι πυροβολισμοί θα είναι ψηφιακοί.

Οι παραγωγοί της αστυνομικής σειράς The Rookie, ανακοίνωσαν ότι απαγορεύουν τα «κανονικά» όπλα μετά το τραγικό δυστύχημα που συνέβη στο πλατό της ταινίας Rust όπου έχασε τη ζωή της η διευθύντρια φωτογραφίας Χαλίνα Χάτσινς και τραυματίστηκε ο σκηνοθέτης Τζόελ Σόουζα όταν εκπυρσοκρότησέ το όπλο που κρατούσε ο πρωταγωνιστής Άλεκ Μπάλντουιν.

Ο δημιουργός της σειράς του ABC, Αλέξι Χόλεϊ, επιβεβαίωσε στο USA Today το Σάββατο, ότι έχει την Παρασκευή εστάλη ανακοίνωση σε όλο το crew το οποίο ενημερώνει ότι στο εξής «δεν θα υπάρχουν κανονικά όπλα στα γυρίσματα».

«Ήταν μια εύκολη απόφαση μετά την πρόσφατη τραγωδία και πιστεύω ότι κάθε άλλη παραγωγή πρέπει να κάνει το ίδιο», δήλωσε ο Χόλεϊ.

«Τα τραγικά γεγονότα στο Νέο Μεξικό χθες μας ταρακούνησαν όλους και οι καρδιές μας είναι με τους φίλους και την οικογένεια της Χαλίνα Χάτσινς και του Τζόελ Σόουζα», ανέφερε η ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε μέσω του The Hollywood Reporter. «Από σήμερα είναι πλέον πολιτική στο The Rookie ότι όλα τα πυρά στο σετ θα είναι όπλα Air Soft με CGI πυροβολισμούς».

«Η ασφάλεια του καστ και του crew είναι πολύ σημαντική. Κάθε ρίσκο είναι πολύ μεγάλο ρίσκο», ανέφερε η ανακοίνωση.

Την Παρασκευή ο σκηνοθέτης του Mare of Easttown, Κρεγκ Ζόμπελ, σχολίασε επίσης το γεγονός ότι υπάρχουν πραγματικά όπλα στο σετ λέγοντας ότι είναι «περιττό ρίσκο».

«Δεν υπάρχει κανένας λόγος να έχετε άδεια όπλα ή οτιδήποτε άλλο στο σετ. Απλώς πρέπει να τεθεί εντελώς εκτός νόμου. Υπάρχουν υπολογιστές τώρα. Οι πυροβολισμοί στο Mare of Easttown είναι όλο ψηφιακοί. Μπορείς να το πεις αλλά ποιος νοιάζεταις», έγραψε ο Ζόμπελ σε ανάρτησή του στο Twitter.





Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.



Διαβάστε επίσης:



Wu-Tang Clan: Αυτός είναι ο αγοραστής του μοναδικού αντίτυπου του «Once Upon A Time In Shaolin»

Νέα μέτρα σε σούπερ μάρκετ και λιανεμπόριο - Τι ισχύει από σήμερα

Πέραμα: Σήμερα θα παραδοθεί ο τρίτος επιβάτης του οχήματος με τους Ρομά