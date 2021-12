Πέθανε ο Έντι Μέκα, ηθοποιός των σειρών «Laverne & Shirley» και «Moonlighting»

Ο Έντι Μέκα ήταν ιδιαίτερα γνωστός στην Αμερική για τον πρωταγωνιστικό ρόλο του στην τηλεοπτική κωμική σειρά Laverne & Shirley.

O Έντι Μέκα, ο ηθοποιός που έγινε γνωστός μέσα από το sitcom των 70s με τίτλο Laverne & Shirley, «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 69 ετών. Ο Μέκα άφησε την τελευταία του πνοή στις 27 Νοεμβρίου στο σπίτι του στην Καλιφόρνια.

Ο θάνατός του ανακοινώθηκε μέσω Facebook από τον επί χρόνια φίλο του, Πατ Μπέντι ο οποίος έγραψε ότι «πέθανε ειρηνικά», χωρίς ωστόσο να αναφέρει τα αίτια του θανάτου του.

Ο Έντι Μέκα ήταν απόφοιτος του Μουσικού Κολεγίου του Berklee και είχε κερδίσει μια υποψηφιότητα για Tony για τον πρωταγωνιστικό ρόλο του στο μιούζικαλ του Broadway, The Lieutenant.

Πρωταγωνίστησε στις διάσημες τηλεοπτικές σειρές Blansky’s Beauties (1977) και Laverne & Shirley από το 1976 έως το 1983. Επίσης εμφανίστηκε σε αρκετές πασίγνωστες σειρές των δεκαετιών του ’70 και του ’80, όπως είναι οι: Moonlighting, Family Matters και The Love Boat. Επίσης έκανε guest ρόλους στα Children’s Hospital, The Young & The Restless και It’s Always Sunny in Philadelphia.



Παράλληλα, έπαιξε στις κινηματογραφικές ταινίες: Beaches (1989), A League of Their Own (1992), Dickie Roberts: Former Child Star (2003), Dreamgirls (2006) και Hail Mary! (2018).