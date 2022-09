Shigeru Umebayashi: Οι τρεις Έλληνες καλλιτέχνες που θα τον συνοδεύσουν στο Ηρώδειο

Ο Shigeru Umebayashi είναι συνθέτης της μουσικής των ταινιών «2046», «Ιπτάμενα Στιλέτα», «Η Κατάρα του Χρυσού Λουλουδιού», «Hannibal: Rising».

Ο ερχομός του Shigeru Umebayashi στην Ελλάδα στις 28 Σεπτεμβρίου με την παράσταση στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού αποτελεί ήδη ένα εξαιρετικό κυριολεκτικά γεγονός καθώς ο Shigeru Umebayashi εμφανίζεται σπάνια.



Μαζί του και τρεις «Έλληνες φίλοι», τρεις καλλιτέχνες που θα δώσουν φωνή με τη φωνή τους στην υπερβατική, σχεδόν τρισδιάστατη μουσική ουτοπία αυτού του χαρισματικού Ιάπωνα καλλιτέχνη.



Η Katerine Duska (Κατερίνα Ντούσκα), ο Θοδωρής Μαυρογιώργης και η Βάσια Ζαχαροπούλου.



Ο συνθέτης της αριστουργηματικής μουσικής των ταινιών «2046», «Ιπτάμενα Στιλέτα», «In the Mood for Love», «Η Κατάρα του Χρυσού Λουλουδιού», «Hannibal: Rising», σε μία και μοναδική εμφάνιση για το ελληνικό κοινό, που αναγνωρίζει και αγαπά την εξαίσια μουσική του.

Τη μουσική του στο Ηρώδειο θα ερμηνεύσει η Athens Philharmonia Orchestra και το Alex Drakos Ensemble, υπό τη διεύθυνση του Dirk Brossé.

Οι Έλληνες φίλοι του UME

Katerine Duska (Κατερίνα Ντούσκα)

Katerine Duska



Η τραγουδοποιός και τραγουδίστρια Katerine Duska (Κατερίνα Ντούσκα) πρωτοσυστήθηκε στο ελληνικό κοινό το 2013 μέσα από την επιτυχία του "One In A Million" και τη διασκευή του "Do I Wanna Know" των Arctic Monkeys, η οποία σημείωσε εκατομμύρια προβολές στο YouTube. To 2015 κυκλοφόρησε το ντεμπούτο άλμπουμ της Embodiment στο οποίο υπογράφει τη μουσική και τους στίχους.

H Katerine Duska είναι μία από τις πιο ιδιαίτερες φωνές της εγχώριας αγγλόφωνης μουσικής σκηνής. H χαρακτηριστική νοσταλγική χροιά της μας ταξιδεύει σε φωνές περασμένων δεκαετιών. Μέσα από τoυς στίχους και τη μουσική της αποκαλύπτει το μουσικό της υπόβαθρο, ακολουθώντας indie-pop, neo-soul και soulful pop μονοπάτια, ενώ η σκηνική της παρουσία είναι αναμφισβήτητα μαγευτική.



Θοδωρής Μαυρογιώργης

Θοδωρής Μαυρογιώργης



Ο Θοδωρής Μαυρογιώργης μεγάλωσε με μουσική, μιας και ο πατέρας έπαιζε κιθάρα και τραγουδούσε και ο ίδιος μαζί με τον ξάδελφο του, Λάμπη Κουντουρόγιαννη άρχισαν να παίζουν από μικροί. O πολυπρόσωπος εαυτός του Θοδωρή ισορροπεί ανάμεσα σε πολλά πρότζεκτ: τους Grido, με τραγούδια από τα ελληνόφωνα χωριά της Κάτω Ιταλίας, τους Wedding Singers, με χορευτική μουσική με βάση τα 90s, τους Bejeezus που εστιάζουν στη swing latin χορευτική μουσική, την πολύχρονη συμμετοχή στο Club του Σταυρού του Νότου με ελληνικό ρεπερτόριο έως το δικό του πρώτο άλμπουμ με τίτλο «Σουπεργήιν@» που δημιούργησε με την παρέα του, Θοδωρή Κοντάκο, Ορέστη Ντάντο, Διονύση Μόρφη και Παντελή Νικηφόρο και εκφράζει ένα μεγάλο μέρος από τις μουσικές επιρροές του.



Βάσια Ζαχαροπούλου

Βάσια Ζαχαροπούλου



Η «πολυ-tasking σοπράνο» Βάσια Ζαχαροπούλου με Song Prize στον Marie Kraja Operatic Competition και υποτροφία σπουδών από το Εθνικό Ωδείο Αθηνών είναι μια αναγνωρισμένη ερμηνεύτρια της οποίας η φωνητική ευελιξία στην όπερα, τη σύγχρονη κλασική μουσική και το μουσικό θέατρο την χαρακτηρίζει ως μία από τις πιο συναρπαστικές καλλιτέχνιδες της γενιάς της!



Ο UME (Shigeru Umebayashi) αυτός ο σπάνιος καλλιτέχνης με συμπληρωμένα 40 χρόνια σύνθεσης για το χώρο του κινηματογράφου, μαζί με τους τρεις εκλεκτούς Έλληνες καλλιτέχνες θα είναι στην Αθήνα στις 28 Σεπτεμβρίου 2022.

Διευθύνει: Dirk Brossé

με την

Athens Philharmonia Orchestra



το Alex Drakos Ensemble

Αλέξανδρος - Δράκος Κτιστάκης: τύμπανα ενορχηστρώσεις.

Γιάννης Παπαδόπουλος: πιάνο, πλήκτρα

Ντίνος Μάνος: μπάσο

Θοδωρής Κότσυφας: κιθάρα

Νίκος Μέρμηγκας: νυκτά έγχορδα



Και τους

Katerine Duska (Κατερίνα Ντούσκα)

Θοδωρής Μαυρογιώργης

Βάσια Ζαχαροπούλου



Ώρα έναρξης: 21:00



Πληροφορίες Εισιτηρίων



Η προπώληση εισιτηρίων συνεχίζεται

Όλες οι θέσεις, κάτω και άνω διαζώματος, είναι αριθμημένες.

Τα εισιτήρια είναι απολύτως προσωπικά και μη μεταβιβάσιμα.



Οι τιμές των εισιτηρίων ξεκινούν από 27 ευρώ και φθάνουν τα 85 ευρώ. Συγκεκριμένα:



Κάτω Διάζωμα

Διακεκριμένη Ζώνη: 85 ευρώ

Ζώνη A: 70 ευρώ

Ζώνη B: 60 ευρώ

Ζώνη Γ: 55 ευρώ

ΑμεΑ: 25 ευρώ



Άνω Διάζωμα

Ζώνη Δ: 45 ευρώ

Ζώνη E: 35 ευρώ

Ζώνη ΣΤ: 30 ευρώ

Ζώνη Ζ: 27 ευρώ



Για τα ΑμεΑ υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος (ΚΑΤΩ Διάζωμα, Κερκίδα Α, Σειρές 1 – 3). Τα εισιτήρια κοστίζουν 25 ευρώ. Το εισιτήριο των συνοδών κοστίζει 25 ευρώ. Κρατήσεις στο tameia@greekfestival.gr και στο τηλέφωνο 210 3221 897.



Επίσημα σημεία πώλησης εισιτηρίων της συναυλίας είναι τα παρακάτω



Δίκτυο viva.gr

Τηλεφωνικά: 11876

Φυσικά Σημεία Προπώλησης

Όλα τα Viva Spots

(Καταστήματα: Wind, Public, Media Markt, Βιβλιοπωλεία Ευριπίδης, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, αθηνόραμα.gr, Yoleni's)



Εκδοτήρια Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου

Πανεπιστημίου 39, Στοά Πεσμαζόγλου

Ωράριο Λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή: 10:00 - 17:00 και Σάββατο: 10:00 - 14:00





