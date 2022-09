Οι μοναδικοί Madrugada «μάγεψαν» την Αθήνα

Οι αγαπημένοι του ελληνικού κοινού, Madrugada, έδωσαν μια μοναδική συναυλία στο Καλλιμάρμαρο.

Με μια βαθιά υπόκλιση που κράτησε αρκετά λεπτά, υπό τους ήχους του «If I Can Dream» του Έλβις Πρίσλεϊ, οι Madrugada έκλεισαν μια μαγική βραδιά στο Καλλιμάρμαρο, μια βραδιά που «τόλμησαν» να ονειρευτούν, να την κάνουν πραγματικότητα και να τη ζήσουν στο έπακρο, παρέα με τους χιλιάδες Έλληνες φίλους τους που κατέκλυσαν από νωρίς το Παναθηναϊκό Στάδιο.



Η συναυλία των Madrugada το Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου δεν άφησε κανέναν παραπονεμένο. Το συγκρότημα βρέθηκε πάνω στη σκηνή για δύο ώρες και ένα τέταρτο ερμηνεύοντας αγαπημένα κομμάτια από το παρελθόν και ορισμένα νέα τραγούδια από το καινούριο τους άλμπουμ με τίτλο Chimes at Midnight.

Για ακόμα μια φορά, οι Νορβηγοί ανανέωσαν τους δεσμούς αγάπης με το ελληνικό κοινό το οποίο δεν σταμάτησε στιγμή να εμψυχώνει το γκρουπ και να δείχνει τη λατρεία που έχει στον Σίβερτ Χόγιεμ και την παρέα του. Άλλωστε ο frontman της μπάντας, καθ' όλη τη βραδιά υπήρξε αρκετά επικοινωνιακός, ενώ όχι μόνο κατέβηκε από τη σκηνή και έγινε ένα με τους φαν του, αλλά προσπάθησε να κάνει και crowdsurfing, ενθουσιάζοντας τους θαυμαστές που βρίσκονταν στην αρένα.

Αυτό που πρέπει επίσης να σημειωθεί είναι ότι και τις δύο ώρες της συναυλίας, όσο κοντά ή μακριά (στις κερκίδες) και να βρισκόταν κάποιος, ένιωθε τον ηλεκτρισμό της βραδιάς, τον ρυθμό ή τα μελαγχολικά vibes να τον διαπερνούν, αλλά και τη βαθιά μπάσα φωνή του Σίβερτ Χόγιεμ, να φτάνει κρυστάλλινη στα αυτιά του χάρη στον εξαιρετικό ήχο της παραγωγής. Εξίσου εντυπωσιακά ήταν και τα visuals που συνέβαλαν σε ένα μαγικό πράγματι αποτέλεσμα.



Μουσικά, η συναυλία άνοιξε με το κομμάτι Nobody Loves You Like I Do, ενώ από τις πιο δυνατές στιγμές της βραδιάς ήταν φυσικά το Majesty και το αμέσως επόμενο Strange Color Blue, δύο εμβληματικά τραγούδια των Νορβηγών.

Οι Madrugada στη σκηνή του Καλλιμάρμαρου υποδέχτηκαν επίσης την καλή τους φίλη Ane Brun για πουν μαζί το Lift Me, ενώ στα αγαπημένα «Stabat Mater» και «Honey Bee» τους συνόδευσε η 10μελής χορωδία Irida Vocal Ensemble της Δήμητρας Καραμπεροπούλου, σε μια ξεχωριστή σύμπραξη.

Τη συναυλία των Madrugada άνοιξε η «δική» μας, Αμάντα Γεωργιάδη Τένφιορντ .



Ακολουθεί το setlist της συναυλίας των Madrugada στο Καλλιμάρμαρο



Nobody Loves You Like I Do

Running From the Love of Your Life

Higher

Hands Up - I Love You

Electric

What's on Your Mind?

Help Yourself to Me

Call My Name

Black Mambo

Salt

Blood Shot Adult Commitment

Majesty

Strange Colour Blue



Encore:

Vocal

Stabat Mater

(with Irida Vocal Ensemble choir)

Honey Bee

(with Irida Vocal Ensemble choir)

Lift Me

(with Ane Brun)

Only When You're Gone

Look Away Lucifer

The Kids Are on High Street

Valley of Deception





