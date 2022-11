Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος: Δεκέμβριος γεμάτος μουσική

Ο Χριστουγεννιάτικος Κόσμος του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) γεμίζει μουσική.

Αυτόν τον Δεκέμβριο ο Χριστουγεννιάτικος Κόσμος του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) γεμίζει μουσική. Όλο τον μήνα, το ΚΠΙΣΝ προσκαλεί το κοινό σε ένα πλούσιο μουσικό πρόγραμμα με διαφορετικά ακούσματα.

Στις 4 Δεκεμβρίου, στο πλαίσιο της μουσικής σειράς Microcosmos, έρχεται στον Φάρο ο Ιταλός πολυοργανίστας και εκπρόσωπος της neoclassical μουσικής Federico Albanese και, μία εβδομάδα μετά, στον ίδιο χώρο, η σειρά συναυλιών Jazz Chronicles φιλοξενεί τις Maria-Christina Harper και Νίκη Ξυλούρη με τον ξεχωριστό τους ήχο που συνδυάζει την jazz με την παραδοσιακή μουσική.

Στην ενότητα Cosmos, δύο συναυλίες θα πλημμυρίσουν με μελωδίες την Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος: στις 19 Δεκεμβρίου η Αλέξια μαζί με τη διαπολιτισμική συμφωνική ορχήστρα του El Sistema Greece υποδέχεται το κοινό με χριστουγεννιάτικα τραγούδια από τον κινηματογράφο, ενώ, παραμένοντας σε εορταστική διάθεση, στις 26 Δεκεμβρίου η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ δίνει μια ξεχωριστή συναυλία με τα δημοφιλέστερα τραγούδια από τα μιούζικαλ του Andrew Lloyd Webber και ερμηνευτές τους Βασιλική Καραγιάννη, Βάσια Ζαχαροπούλου και Βασίλη Καβάγια.

Όλες οι συναυλίες πραγματοποιούνται χάρη στη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

Το πρόγραμμα αναλυτικά:

Microcosmos: Federico Albanese

Κυριακή 04/12, 21.00, Φάρος

O Μιλανέζος, και πλέον κάτοικος Βερολίνου, Federico Albanese είναι ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους του neoclassical σύμπαντος την τελευταία δεκαετία. Με βασικό του όχημα το πιάνο, κινείται «μεταξύ του τώρα και του πριν, της πραγματικότητας και της φαντασίας, της μνήμης και της ανάμνησης» όπως έγραψαν για το υπέροχο φετινό του άλμπουμ Before And Now Seems Infinite, στο οποίο συνεργάστηκε με τη Marika Hackman και τον Ghostpoet και, εκτός από το πιάνο, τον συναντάμε στο μπάσο, τα synths, την ηλεκτρική κιθάρα, το φλάουτο, το κλαρινέτο, τη μελόντικα και το tape processing.

Είναι ένας δίσκος, ο πρώτος του στο αξιοσημείωτο label Mercury KX, που συμπυκνώνει τις επιρροές που ο Albanese ξεδιπλώνει από το 2014 και μέχρι σήμερα: οι αποχρώσεις της electronica και τα ίχνη της jazz, μαζί με την avant pop, την ψυχεδέλεια και την κινηματογραφική μουσική. Ο ίδιος δηλώνει: «Οι ενορχηστρώσεις αναδεικνύουν κάθε φορά αυτό που θέλω να πω. Μ’ αρέσει να αισθάνεται ο ακροατής ότι η μουσική κουβαλάει κάτι, ένα μήνυμα ή μια ιδέα». Κι αυτό ισχύει και για τις μυσταγωγικές ζωντανές εμφανίσεις του που κινούνται πάντα στο μεταίχμιο ανάμεσα στο σκοτάδι και το φως, το εύθραυστο και το έντονο, το στοιχείο του διαλογισμού κι εκείνο του ξεσπάσματος.

Εισιτήρια: Γενική είσοδος 15€, μειωμένο 10€

Jazz Chronicles: Harper Xylouri

Κυριακή 11/12, 21.00, Φάρος

Ελληνική ηχητική οικειότητα και δυτικότροπη jazz, ρίζες στην παράδοση κι avant garde πειραματισμός, χαρακτηριστική κρητική χροιά μαζί με βαρύτονη κρητική λύρα και ηλεκτρική άρπα, Νίκη Ξυλούρη και Maria-Christina Harper. Πλαισιωμένες από τον Γιώργο Κούτρα στην ηλεκτρική και 12χορδη κιθάρα, έχουν δημιουργήσει έναν πολύ ιδιαίτερο ξεχωριστό ήχο που σβήνει την απόσταση ανάμεσα στο παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Συνομιλούν με παραδοσιακά, ρεμπέτικα και νανουρίσματα, δημιουργώντας μυσταγωγικά ηχοτοπία που στηρίζονται στη ζεστασιά των φυσικών οργάνων χωρίς να απορρίπτουν τα φίλτρα των εφέ.

Άλλωστε, οι περγαμηνές και των δύο είναι εντυπωσιακές. Η Νίκη Ξυλούρη (κόρη του Ψαραντώνη κι ανιψιά του Νίκου Ξυλούρη) μεγάλωσε κυριολεκτικά μέσα στη μουσική στα Ανώγεια και πριν ακολουθήσει τη δική της ενήλικη δισκογραφική πορεία είχε προλάβει να συμμετάσχει στο φεστιβάλ για την πτώση του τείχους του Βερολίνου και στον «Μουσικό Αύγουστο» του Μάνου Χατζιδάκι, στο πλευρό του πατέρα της. H Maria-Christina Harper, με επιρροές από την ελληνική παραδοσιακή μουσική, την πειραματική σκηνή και την jazz, έχει εμφανιστεί στο Royal Albert Hall και έχει συνεργαστεί με μια πλειάδα μουσικών, από τους Soft Cell ως τον ράπερ/ακτιβιστή Potent Whisper.

Εισιτήρια: Γενική είσοδος 12€, μειωμένο 8€

Cosmos: Η Αλέξια και το El Sistema Greece σε μια jazz χριστουγεννιάτικη συναυλία

Δευτέρα 19/12, 20.00, Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος

Λίγες μόλις μέρες πριν από τα Χριστούγεννα, η διαπολιτισμική συμφωνική ορχήστρα του El Sistema Greece ενώνει τις δυνάμεις της με την αγαπημένη τραγουδίστρια Αλέξια και τους μουσικούς της, για να παρουσιάσουν μαζί ορισμένα από τα πιο αγαπημένα χριστουγεννιάτικα κινηματογραφικά τραγούδια διεθνώς, από τις αρχές του 1900 μέχρι τη «χρυσή εποχή» των ταινιών του Χόλιγουντ, υπό τη διεύθυνση του μαέστρου José Ángel Salazar Marín. Oι αριστοτεχνικά φτιαγμένες ενορχηστρώσεις μεταφέρουν με ευρηματικό τρόπο τον ήχο της jazz, gospel και swing μουσικής των ταινιών εποχής κατευθείαν στην καρδιά της Αθήνας. 60 παιδιά και νέοι, ηλικίας 10-26 ετών, με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο και καταγωγή από 30 χώρες , ερμηνεύουν κλασικές διασκευές, που φέρουν το αυθεντικό jazz φωνητικό στυλ της Αλέξιας δημιουργώντας μια ζεστή γιορτινή ατμόσφαιρα.

Μια απρόσμενη μουσική συνάντηση με αγαπημένα χριστουγεννιάτικα τραγούδια αλλά και διεθνείς επιτυχίες συνδεδεμένες με την πιο μαγευτική εποχή του χρόνου σε νέες ανατρεπτικές εκτελέσεις.

Συντελεστές:

Φωνή & Σύλληψη: Αλέξια Βασιλείου

Ορχήστρα: El Sistema Greece Youth Orchestra

Μουσική Διεύθυνση: José Ángel Salazar Marín

Τζαζ σύνολο:

Πιάνο & Μουσική Προετοιμασία: Γιώργος Μορφίτης

Ηλεκτρική Κιθάρα: Δημήτρης Κασσαβέτης

Σαξόφωνο: Φίλιππος Παππάς

Μπάσο: Χάρης Μέρμηγκας

Κρουστά: Νίκος Κασσαβέτης

Ηλεκτρικό Μπάσο: Άλεξ Κασσαβέτης

Ενορχηστρώσεις: Γιώργος Μορφίτης

Εισιτήρια: Ζώνη Α - γενική είσοδος €15 / Ζώνη Β - γενική είσοδος €10, μειωμένο €5

Cosmos: Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής ΕΡΤ | The Very Best of Andrew Lloyd Webber

Δευτέρα 26/12, 20.30, Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος

Τη δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων η Aίθουσα Σταύρος Νιάρχος φιλοξενεί την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ σε ένα μοναδικό αφιέρωμα στον «βασιλιά των μιούζικαλ» Andrew Lloyd Webber, με τα δημοφιλέστερα τραγούδια από τα πιο αγαπημένα μιούζικαλ όλων των εποχών (The Phantom of the Opera, Cats, Evita, Jesus Christ Superstar κ.ά.).



Ερμηνεύουν οι Βασιλική Καραγιάννη, Βάσια Ζαχαροπούλου, Βασίλης Καβάγιας.

Ενορχήστρωση: Αχιλλέας Γουάστωρ

Μουσική Διεύθυνση: Γιώργος Αραβίδης

Εισιτήρια: Ζώνη Α - γενική είσοδος €15 / Ζώνη Β - γενική είσοδος €10, μειωμένο €5

Προπώληση εισιτηρίων για όλες τις συναυλίες:

Ηλεκτρονικά στο site ticketservices.gr

Τηλεφωνικά στο 210 7234567 (Ticket Services)

Στο εκδοτήριο της Ticket Services (Πανεπιστημίου 39, Αθήνα)

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα snfcc.org/Xmas2022 καθώς και στις σελίδες στα social media @SNFCC.



