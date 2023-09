Ο Κρίστοφερ Λι παρακάλεσε τον Πίτερ Τζάκσον να παίξει στο «Lord of the Rings» - Ο ρόλος που ήθελε

Ωστόσο μια θεμελιώδης αλλαγή του Πίτερ Τζάκσον στην τριλογία, έκανε έξαλλο τον Κρίστοφερ Λι - Η προσωπική σχέση με τον ίδιο τον Τόλκιν και η αγάπη του για τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών

Από όλους τους σπουδαίους ηθοποιούς που έπαιξαν κάποιο ρόλο στην επική προσαρμογή του Πίτερ Τζάκσον στην τριλογία του Τόλκιν, Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών, λίγοι έχουν κάνει καριέρα σαν τον Σερ Κρίστοφερ Λι.



Εκτός από την τρομακτική ερμηνεία του ως ο κακός μάγος Σάρουμαν ο Λευκός στις ταινίες, ο Λι έχει ουσιαστικά το μονοπώλιο στο να υποδύεται εμβληματικούς κακούς, γράφοντας ιστορία στη μεγάλη οθόνη. Θυμίζουμε ότι ο Λι έχει εμφανιστεί ως ο Κόμης Ντούκου της prequel τριλογίας του Star Wars, ο κακός του James Bond, Scaramanga, στο Τζέιμς Μποντ, Πράκτωρ 007: Ο Άνθρωπος με το Χρυσό Πιστόλι (The Man With the Golden Gun), ο παράφρων Lord Summerisle στο κλασικό τρόμου The Wicker Man καθώς και τα εμβληματικά τέρατα όπως ο Κόμης Δράκουλας, το πλάσμα του Frankenstein και η Μούμια.



Αν και ο Σάρουμαν μπορεί να είναι ο πιο κακός από όλους, ο Λι έγινε εξίσου έξαλλος στην πραγματική ζωή για μια αλλαγή που έκανε ο Πίτερ Τζάκσον σε μια κομβική σκηνή στην τελική ταινία της σειράς, Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών: Η Επιστροφή του Βασιλιά (The Lord of the Rings: The Return of the King) του 2003.

Γιατί έγινε έξαλλος ο Κρίστοφερ Λι





Λόγω της επικής διάρκειας της τριλογίας του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, πολλές βασικές σεκάνς έπρεπε να αφαιρεθούν από τις κινηματογραφικές εκδόσεις προκειμένου να μειωθεί η τελική διάρκεια που έφτασε στα σινεμά. Ευτυχώς, η πλειοψηφία αυτών των σκηνών αποκαταστάθηκε για τις εκτεταμένες εκδόσεις των ταινιών. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, σε αντίθεση με τις περικοπές των περισσότερων σκηνοθετών που δεν κάνουν τίποτα άλλο από το να προσθέτουν διαγραμμένες σκηνές, οι εκτεταμένες εκδόσεις των ταινιών The Lord of the Rings θεωρούνται οι «οριστικές» εκδοχές.



Ως αποτέλεσμα, στιγμές τόσο σημαντικές όπως ο θάνατος του Σάρουμαν στην «Επιστροφή του Βασιλιά» έπρεπε να αφαιρεθούν από την κινηματογραφική εκδοχή στο βωμό του χρόνου προβολής της ταινίας. Φανταστείτε ότι ακόμη και με αυτές τις περικοπές, η εκδοχή της «Επιστροφής του Βασιλιά» που κυκλοφόρησε στους κινηματογράφους διαρκεί πολύ περισσότερο από τρεις ώρες.

Όσοι είδαν τη δεύτερη ταινία The Lord of the Rings: The Two Towers είδαν ότι ο Πύργος του Ισενγκάρ του Σάρουμαν είχε δεχθεί ανελέητη επίθεση από τους Εντ στο τέλος της ταινίας, καθώς ο Μέρι (Ντόμινικ Μόναγκαν) και ο Πίπιν (Μπίλι Μπόιντ) είχαν επιτέλους πείσει τον ευγενή Δεντρογένη (Τζον Ρις Ντέιβις) να ηγηθεί μιας επίθεσης στα Όρκ. Ενώ οι αναγνώστες του μυθιστορήματος γνώριζαν ότι ο χειριστικός Μάγος σκοτώνεται από τον άλλοτε πιστό του σύμμαχο, τον Wormtongue (Γκρίμα Φιδόγλωσσος), οι θεατές που δεν ήταν εξοικειωμένοι με το αρχικό υλικό του Τόλκιν, έμειναν στο σκοτάδι για το τι απέγινε ο Σάρουμαν.

Αυτή ήταν μια αλλαγή που ο Λι ένιωσε ότι άλλαξε θεμελιωδώς το κείμενο και το πήρε ως προσωπική προσβολή που ο Τζάκσον θα το αφαιρούσε. Ως φανατικός θαυμαστής των μυθιστορημάτων, ο Λι είπε ότι «η συγκεκριμένη είναι μια από τις πιο σημαντικές σκηνές ολόκληρης της τριλογίας, γιατί είναι ο Σάρουμαν, ο μεγάλος θανάσιμος εχθρός, ο πιο κακός απ' όλους, εναντίον της Συντροφιάς». Τόνισε επίσης ότι όταν προβλήθηκε για πρώτη φορά η τρίτη ταινία «κανείς δεν το κατάλαβε» και ότι οι ερωτήσεις σχετικά με την απουσία του Σάρουμαν «έπεφταν βροχή στο Διαδίκτυο, όχι μόνο από τους θαυμαστές του Τόλκιν και τους θαυμαστές του κινηματογράφου, αλλά από όλους όσοι είχαν δει τα δύο πρώτα κεφάλαια».

Ο Λι ήταν τόσο εξοργισμένος όταν είδε το πρώτο κομμάτι της ταινίας, ώστε μποϊκόταρε την πρεμιέρα της «Επιστροφής του Βασιλιά». Ωστόσο, ο Τζάκσον αποκάλυψε αργότερα ότι οι δυο τους τελικά τα βρήκαν, ενώ έπεισε τον Λι να επαναλάβει τον ρόλο του ως Σάρουμαν στη διασκευή του στο Χόμπιτ του Τόλκιν, παρόλο που ο χαρακτήρας δεν ήταν στα βιβλία.



Μάλιστα, ο Τζάκσον αποκάλυψε ότι πριν ζητήσει από τον Λι να παρευρεθεί στην πρεμιέρα του Χόμπιτ: Ένα Αναπάντεχο Ταξίδι (Τhe Hobbit: An Unexpected Journey), ο θρυλικός ηθοποιός ρώτησε τον σκηνοθέτη: «Είμαι ακόμα στην ταινία;!», ερώτημα που ο Τζάκσον θα μπορούσε επιτέλους να απαντήσει «Ναι!».

Γιατί ο Κρίστοφερ Λι αγαπούσε τόσο τον «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών»

Ο Λι είχε προσωπικό χρέος να διασφαλίσει ότι η ιερότητα του αρχικού κειμένου θα διατηρηθεί ανέπαφη. Ο Λι ήταν το μόνο μέλος ολόκληρου του καστ του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών που γνώριζε προσωπικά τον Τόλκιν και θεώρησε τα μυθιστορήματα του μεγάλου συγγραφέα απο τα πιο σημαντικά στην ιστορία της λογοτεχνίας.



Ο ίδιος ο Λι αποκάλυψε ότι ήταν τόσο σημαντικό για εκείνον το να είναι στην προσαρμογή της ταινίας The Lord of the Rings που έγραψε προσωπικά ένα γράμμα στον Πίτερ Τζάκσον, παρακαλώντας τον να παίξει στην ταινία. Παρά το εκτενές βιογραφικό του, το οποίο περιλαμβάνει πάνω από 200 εμφανίσεις σε ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές, ο Λι έστειλε στον Τζάκσον μια φωτογραφία που είχε τραβήξει ντυμένος μάγος!

Ωστόσο, η αρχική συνάντηση μεταξύ Τζάκσον και Λι δεν πήγε όπως είχε προγραμματιστεί. Ο ηθοποιός πήγε στη συνάντηση με την εντύπωση ότι επρόκειτο να κάνει οντισιόν ως Γκάνταλφ, ένας ρόλος που τελικά πήγε στον Σερ Ίαν ΜακΚέλεν. Ο Τζάκσον είπε ότι «ο Κρις δεν άκουγε λέξη και τελικά μας διέταξε να ενεργοποιήσουμε τη βιντεοκάμερα για να μπορέσει να κάνει ακρόαση για τον Γκάνταλφ», αλλά τελικά συμβιβάστηκε με το να παίξει έναν διαφορετικό χαρακτήρα. Ο Τζάκσον πρόσθεσε ότι ο Λι επένδυσε το ίδιο στο να υποδυθεί τον βασικό κακό της τριλογίας, όπως και στο να παίξει τον Γκάνταλφ και ότι «πάντα ένιωθε την ανάγκη να λέει, "Πρέπει να καταλάβεις, Πίτερ, δεν είναι πραγματικά κακός άνθρωπος"», θέλοντας να δικαιολογήσει τον Σάρουμαν.

Παρά την απειλητική παρουσία του στις ταινίες, η αφήγηση του Τζάκσον για τον χρόνο που πέρασε με τον Λι στα γυρίσματα ήταν πολλή ζεστή. Παρόλο που ο ΜακΚέλεν είχε επιλεγεί για τον ρόλο που ο Λι είχε υποθέσει ότι θα έπαιρνε, είπε ότι οι δύο μάγοι ήταν αρκετά φιλικοί μεταξύ τους. «Ο Κρις είπε, "Είμαι απόλυτα ευτυχής που θα είμαι σε μια ταινία του Ίαν ΜακΚέλεν" και ο ΜακΚέλεν στράφηκε αμέσως στον Κρις και με μεγάλη στοργή απάντησε, "αλλά όχι τόσο ενθουσιασμένος όσο εγώ που είμαι σε μια ταινία του Κρίστοφερ Λι!"».

