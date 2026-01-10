Ντάνιελ Στερν: Μπλεξίματα με τον νόμο για τον «κακό» του «Μόνος στο σπίτι» - «Προσέγγισε εκδιδόμενη»

Κλήση από τις αρχές της Καλιφόρνιας φέρεται να έλαβε ο Ντάνιελ Στερν, γνωστός από τον ρόλο του στο «Μόνος στο Σπίτι», για υπόθεση προσέγγισης εκδιδόμενου προσώπου, σύμφωνα με το TMZ.

'Home Alone' Star Daniel Stern Cited for Soliciting Prostitution https://t.co/ab6SNIQx6j pic.twitter.com/jf9MFBCmFo — TMZ (@TMZ) January 10, 2026

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 10 Δεκεμβρίου σε ξενοδοχείο στην περιοχή Καμαρίγιο της Καλιφόρνιας. Ο 68χρονος ηθοποιός δεν συνελήφθη, αλλά του επιδόθηκε κλήση, καθώς στην πολιτεία η εξαγορά σεξουαλικών υπηρεσιών συνιστά πλημμέλημα και επισύρει ποινή έως έξι μήνες φυλάκισης ή χρηματικό πρόστιμο, σε περίπτωση καταδίκης.

Home Alone villain actor, Daniel Stern, was caught by police for soliciting prostitution pic.twitter.com/fYmjnrYL4s — Pubity (@pubity) January 10, 2026

Η υπόθεση έγινε γνωστή λίγες ημέρες πριν αποκαλυφθεί ότι ο Στερν είχε αναλάβει τη δημιουργία ενός γλυπτού για το εμβληματικό σπίτι όπου γυρίστηκε η ταινία «Μόνος στο Σπίτι», στο Γουίνετκα του Ιλινόις. Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο περιοδικό People, ο ίδιος είχε δηλώσει ότι δημιουργεί ένα χάλκινο γλυπτό εμπνευσμένο από τη διάσημη σκηνή με την ταραντούλα, στην οποία ο χαρακτήρας του τρομοκρατείται από τον μικρό Κέβιν.

Η δημοφιλής σκηνή από το Home Alone

Ο Ντάνιελ Στερν έχει απομακρυνθεί τα τελευταία χρόνια από το Χόλιγουντ και ζει σε αγρόκτημα στην Καλιφόρνια, αφιερώνοντας τον χρόνο του στη γλυπτική και τις εικαστικές τέχνες. Μέχρι στιγμής, δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια για την υπόθεση.

