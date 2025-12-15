Το γνωστό σπίτι του «Home Alone» ανακαινίστηκε για να μοιάζει όπως και στην ταινία

Το σπίτι του «Home Alone», που βρίσκεται στη διεύθυνση 671 Lincoln Avenue στο Winnetka του Ιλινόις

Το εμβληματικό σπίτι της επιτυχημένης ταινίας του 1990 «Home Alone» (Μόνος στο Σπίτι) ανακαινίστηκε για να είναι ίδιο όπως ήταν και κατά την διάρκεια των γυρισμάτων.

Το ευρύχωρο σπίτι με τα κόκκινα τούβλα που βρίσκεται στο προάστιο Winnetka του Σικάγο, όπου ο Kevin McCallister προσπαθούσε να διώξει τους κλέφτες που προσπαθούσαν να μπουν, ανακαινίστηκε και πωλήθηκε νωρίτερα φέτος σε άριστη κατάσταση, σύμφωνα με το ABC7 Eyewitness News.

Η είδηση για την ανακαίνιση έρχεται μετά την κυκλοφορία του βιβλίου «Home but Alone No More» του John Abendshien, του προηγούμενου ιδιοκτήτη της κατοικίας, ο οποίος περιγράφει τη ζωή του με την οικογένειά του στο σπίτι κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων.

«Είχαμε μια μεγάλη σουίτα που μετατρέψαμε σε διαμέρισμα», είπε ο ίδιος στο ABC. «Όσο δεν εμφανιζόμασταν στην κάμερα, ήμασταν ελεύθεροι να περιφερόμαστε και να παρακολουθούμε τις σκηνές που γυρίζονταν».

Το «Μόνος στο Σπίτι», με πρωταγωνιστή τον Macaulay Culkin στο ρόλο του Kevin, παραμένει μια από τις αγαπημένες χριστουγεννιάτικες ταινίες 36 χρόνια μετά.