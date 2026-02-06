Θρασύτατοι κλέφτες άρπαξαν το άγαλμα του θρυλικού πυγμάχου Τέντι Μπάλντοκ από πάρκο του Λονδίνου

Ένα μπρούτζινο άγαλμα του παγκόσμιου πρωταθλητή πυγμαχίας Τέντι Μπάλντοκ κλάπηκε από πάρκο στο ανατολικό Λονδίνο.

Υλικό από κάμερες ασφαλείας δείχνει τέσσερα άτομα ντυμένα στα μαύρα να κλέβουν το έργο τέχνης από τη βάση του στο Langdon Park, στην περιοχή Poplar και να το απομακρύνουν κρυμμένο μέσα σε ποδήλατο, αφήνοντας πίσω μόνο τις μπότες του αγάλματος.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του αγάλματος στις 20:00 (ώρα Γκρίνουιτς) και ότι οι ύποπτοι εθεάθησαν για τελευταία φορά να κατευθύνονται προς βορρά, προς τον σταθμό μετρό Bromley-by-Bow.

Ο Μπάλντοκ, γνωστός ως «Η υπερηφάνεια του Poplar», έγινε ο νεότερος παγκόσμιος πρωταθλητής πυγμαχίας στη Βρετανία σε ηλικία 19 ετών, όταν κατέκτησε τον τίτλο στα bantamweight το 1927.

Ο εγγονός του, Μάρτιν Σαξ, ο οποίος είχε συμβάλει στη συγκέντρωση χρημάτων για την κατασκευή του αγάλματος, δήλωσε: «Δέχθηκα ένα τηλεφώνημα που με ρωτούσε αν είχα ακούσει ότι το άγαλμα εξαφανίστηκε και επιβεβαιώθηκε ότι όντως είχε κλαπεί. Είμαι θυμωμένος, είμαι στεναχωρημένος και δεν ξέρω πώς θα μπορούσε να αντικατασταθεί. Είμαι συντετριμμένος. Ήταν τεράστια προσπάθεια να συγκεντρωθούν τα χρήματα για το άγαλμα — και να σκεφτεί κανείς ότι κλάπηκε απλώς για την αξία του ως παλιοσίδερα, που μάλιστα δεν είναι μεγάλη».

Ο Τέντι Μπάλντοκ γεννήθηκε στο Poplar το 1907.

Πηγή: Martin Sax

Γνώρισε ραγδαία άνοδο τη δεκαετία του 1920 και απέκτησε μεγάλη δημοτικότητα χάρη στην ταχύτητα, την τεχνική και το θεαματικό στυλ μάχης του.

Αποσύρθηκε πρόωρα από την ενεργό δράση λόγω τραυματισμών, ενώ στη συνέχεια βρέθηκε σε οικονομική δυσχέρεια και πέθανε το 1971, έχοντας λάβει ελάχιστη δημόσια αναγνώριση.

Ο Σαξ πρόσθεσε: «[Ο Τέντι Μπάλντοκ] προερχόταν από πολύ ταπεινό περιβάλλον. Άρχισε να κερδίζει χρήματα από την πυγμαχία στα 14 του, κατέκτησε τον τίτλο στα 19 του και κάποιοι έκοψαν αυτό το άγαλμα για ποιο λόγο;»

Το άγαλμα είχε τοποθετηθεί στο Langdon Park το 2014.

Ο αστυνομικός διευθυντής Όλιβερ Ρίχτερ, υπεύθυνος για την αστυνόμευση γειτονιών στο Tower Hamlets, δήλωσε: «Κατανοούμε ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερα οδυνηρή στιγμή για τα μέλη της κοινότητάς μας, καθώς ένα μνημείο αφιερωμένο σε έναν τοπικό ήρωα αντιμετωπίστηκε με αυτόν τον τρόπο. Θέλω να διαβεβαιώσω το κοινό ότι οι αστυνομικοί εργάζονται εντατικά για να ταυτοποιήσουν τους υπεύθυνους και θα συνεχίσουν να εξετάζουν κάθε διαθέσιμη κατεύθυνση έρευνας. Καλούμε οποιονδήποτε έχει πληροφορίες να επικοινωνήσει με την αστυνομία».

