Νίκαια: Άγνωστοι έκλεψαν το ορειχάλκινο άγαλμα «Η Γυναίκα του Λαού»

«Με βαθιά θλίψη και αγανάκτηση», ο Δήμος Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη ανακοίνωσε ότι τα ξημερώματα της Πέμπτης (21/08) εκλάπη το ορειχάλκινο άγαλμα «Η Γυναίκα του Λαού» του γλύπτη Γιάννη Παππά, που είχε τοποθετηθεί στην πλατεία Παιδικής Στέγης το 2016.

Τον Δήμο ενημέρωσε μία κάτοικος της περιοχής.

Η Αστυνομική Διεύθυνση Πειραιά και το Αστυνομικό Τμήμα Νίκαιας προχώρησαν σε έρευνα στον χώρο και έχουν συγκεντρώσει υλικό από κάμερες καταστημάτων της περιοχής, ενώ, ο Δήμος υπέβαλε μήνυση κατά αγνώστων.

Ο Δήμαρχος, Κωνσταντίνος Μαραγκάκης, ανέφερε ότι «η κλοπή του αγάλματος δεν είναι απλώς μία εγκληματική πράξη απέναντι στη δημόσια περιουσία. Είναι προσβολή απέναντι στην ιστορική μνήμη και στη συλλογική ταυτότητα της πόλης μας.

Θέλω να ευχαριστήσω την Αστυνομική Διεύθυνση Πειραιά και το Αστυνομικό Τμήμα Νίκαιας για την άμεση κινητοποίηση. Ήδη έχουμε προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές ώστε το άγαλμα να επιστρέψει στη θέση του. Η πόλη μας δεν θα επιτρέψει να χαθεί ούτε ένα κομμάτι από την ιστορία της».