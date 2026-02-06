Ο χαμένος τάφος θρυλικού Βίκινγκ «Ιβάρ ο Ασπόνδυλος» μπορεί τελικά να βρέθηκε...

Ερευνητής ισχυρίζεται ότι διαθέτει αξιόπιστα στοιχεία για να ξεκινήσουν οι ανασκαφές στην περιοχή όπου πιστεύει ότι βρίσκεται ο τάφος του πολέμαρχου

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Ο χαμένος τάφος θρυλικού Βίκινγκ «Ιβάρ ο Ασπόνδυλος» μπορεί τελικά να βρέθηκε...
Αρχείου
WHAT THE FACT
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

O Ιβάρ ο Ασπόνδυλος, ήταν o στρατιωτικός ηγέτης των Βίκινγκ που εισέβαλαν στη σημερινή Αγγλία, τον 9ο αιώνα.

Ένα μεγάλο χωματουργικό έργο στη βορειοδυτική ακτή της Αγγλίας, κοντά στη Θάλασσα της Ιρλανδίας μπορεί να περιέχει τα λείψανά του.

Η ανακάλυψη επικεντρώνεται σε έναν εξέχοντα τύμβο που ταιριάζει με τις διαστάσεις και την τοποθέτηση των ταφών των Βίκινγκς υψηλού επιπέδου.

ivar.jpg

Εκτός από τον κύριο τύμβο, το BBC News ανέφερε ότι 39 μικρότεροι γύρω τύμβοι μπορεί να στέγαζαν τα λείψανα συντρόφων, μελών της οικογένειας ή τιμητικών φρουρών.

Αυτή η διάταξη αντικατοπτρίζει τις ελίτ σκανδιναβικές νεκροπόλεις που εντοπίστηκαν στη Σκανδιναβία, όπου η γειτνίαση με τον κεντρικό τάφο υποδήλωνε την κατάσταση στον εσωτερικό κύκλο ενός ηγεμόνα.

Ο ερευνητής Στιβ Ντίκινσον, ο οποίος εντόπισε την τοποθεσία μέσω ενός συνδυασμού ανάλυσης μεσαιωνικών χειρογράφων και μη επεμβατικής επιτόπιας έρευνας, πιστεύει ότι αυτό μπορεί να είναι το ισχυρότερο στοιχείο στην αναζήτηση του χαμένου τάφου του Ιβάρ.

Αν και η ανασκαφή δεν έχει ακόμη ξεκινήσει, ο συνδυασμός λογοτεχνικών αναφορών, τοπογραφικών χαρακτηριστικών και ανάκτησης αντικειμένων έχει τραβήξει την προσοχή των μελετητών.

Με την ανασκαφή να μην έχει ξεκινήσει ακόμα, ο Dickinson έχει υποδείξει σχέδια για τη διεξαγωγή σαρώσεων ραντάρ διείσδυσης στο έδαφος τους επόμενους μήνες. Αυτές οι σαρώσεις θα βοηθούσαν να προσδιοριστεί εάν τα χαρακτηριστικά του υπεδάφους ταιριάζουν με το δομικό περίγραμμα ενός θαμμένου πλοίου ή θαλάμου, παρέχοντας κρίσιμα στοιχεία πριν εξεταστεί οποιαδήποτε φυσική παρέμβαση.

Σε συνέντευξή του που επικαλείται το BBC, ο Ντίκινσον τόνισε ότι η ανακάλυψη είναι συνεπής τόσο με τις λογοτεχνικές περιγραφές όσο και με τις αρχαιολογικές προσδοκίες για μια βασιλική σκανδιναβική ταφή. Σημείωσε ότι «πολύ μεγάλα πριτσίνια πλοίων» και βάρη που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση ενός ασημένιου θησαυρού είχαν βρεθεί κοντά, ενισχύοντας την υπόθεση για μια τοποθεσία σημαντικού πολιτιστικού και υλικού πλούτου.

steve-dickinson.jpg

Ιβάρ ο Ασπόνδυλο: Μύθος, ιστορία και άλυτη κληρονομιά

Ο Ιβάρ Ράγκναρσον, γνωστός ως Ιβάρ ο Ασπόνδυλος, ήταν ένας από τους πιο εξέχοντες ηγέτες του Μεγάλου Ειδωλολατρικού Στρατού, ενός συνασπισμού δυνάμεων των Βίκινγκς που εισέβαλε στην Αγγλία το 865 μ.Χ.

Οι εκστρατείες του περιελάμβαναν την κατάληψη του Γιορκ και σημαντικό ρόλο στην εγκαθίδρυση της σκανδιναβικής εξουσίας στο Δουβλίνο, όπου η δυναστεία του άντεξε για γενιές.

Το πώς προέκυψε το παρατσούκλι του παραμένει υπό συζήτηση.

Τα παλαιά σκανδιναβικά κείμενα χρησιμοποιούν τον όρο beinlausi, ο οποίος έχει ερμηνευτεί ότι σημαίνει «χωρίς κόκαλα», πιθανώς αναφερόμενος σε μια ασθένεια, ένα αντισυμβατικό στυλ μάχης ή συμβολική μεταφορά.

Η επίλυση αυτού του ζητήματος πιθανότατα θα απαιτούσε εξέταση φυσικών λειψάνων, υπό την προϋπόθεση ότι θα μπορούσαν να ταυτοποιηθούν αξιόπιστα.

O θρύλος θέλει η μητέρα του Ιβάρ, η Άσλαουγκ, να γνώριζε για μια κατάρα που τους είχε πλήξει και προειδοποίησε τον σύζυγό της Ράγκναρ ότι έπρεπε να καθυστερήσουν τρεις νύχτες για να ολοκληρώσουν τον γάμο τους.

Ο βασιλιάς δεν έλαβε υπόψη την προειδοποίησή της. Με τη σειρά του, η κατάρα προκάλεσε τη γέννηση του γιου τους, του Ιβάρ, «χωρίς κόκαλα».

Εδώ ακριβώς οι ιστορίες και τα έπη διαφέρουν ως προς τις λεπτομέρειες. Κάποιοι ισχυρίζονται ότι ο Ιβάρ γεννήθηκε με αδύναμα οστά, άλλοι ότι του έλειπαν οστά ή ακόμα και πόδια. Κάποιοι, παραλείπουν να αναφέρουν οποιαδήποτε αναπηρία.

Αν αληθεύει, η πάθηση του Ιβάρ πιθανότατα θα ήταν μια κληρονομική σκελετική. Μια πιθανότητα είναι η ατελής οστεογένεση, γνωστή και ως ασθένεια των εύθραυστων οστών, η οποία θα αποτελούσε σοβαρή αναπηρία.

Ο θάνατος του Ιβάρ

Λίγα είναι γνωστά για το πώς πέθανε. Τα αγγλικά χρονικά τοποθετούν το τέλος του στο 870, ενώ τα Χρονικά της Ιρλανδίας υποστηρίζουν ότι πέθανε το 873 στο Δουβλίνο από μια ξαφνική και φρικτή ασθένεια.

Οι προσπάθειες για τον εντοπισμό του τάφου του Ιβάρ είχαν επικεντρωθεί στο παρελθόν στο Repton στο Derbyshire, όπου ανακαλύφθηκε ένας ομαδικός τάφος των Βίκινγκς τη δεκαετία του 1980. Αν και η τοποθεσία περιείχε λείψανα από τη σωστή περίοδο, δεν έχει τεκμηριωθεί οριστική σύνδεση με τον Ιβάρ.

Εάν η τοποθεσία της Cumbria επιβεβαιωθεί ως ταφή πλοίου των Βίκινγκς, θα είναι η πρώτη του είδους της που βρέθηκε ποτέ στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Μέχρι τώρα η πιο διάσημη ταφή πλοίου παραμένει το Sutton Hoo στο Suffolk.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:57BOMBER

Ο σάπιος συνδικαλισμός είναι must

19:54ΕΛΛΑΔΑ

Εμβολιασμό των αιγοπροβάτων προτείνουν οι Βρυξέλλες - Τι αναφέρει μελέτη της EFSA  

19:54ΕΛΛΑΔΑ

Απανατωτές σεισμικές δονήσεις αναστάτωσαν το Λασίθι

19:49ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σκάνδαλο στη Σκωτία: Παίκτες των Ρέιντζερς μετατρέπουν σε ερωτικές φωλιές δωμάτια αποθεραπείας

19:42ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 3,9 Ρίχτερ ανοιχτά της Κρήτης

19:42LIFESTYLE

Η Ιωάννα Τούνη ταξίδεψε στη Σαουδική Αραβία και δέχτηκε παρατήρηση για το σκίσιμο στο φόρεμά της

19:40ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Οι αποθήκες του κυκλώματος λαθρεμπορίας καπνού: Μίνι οπλοστάσιο και μετρητά κατέσχεσαν οι αστυνομικοί, 25 συλλήψεις

19:35ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Λεωφόρο Μαραθώνος: Σημαντικές καθυστερήσεις στο σημείο

19:35ΕΛΛΑΔΑ

Ιπποκράτειο: «Δεν πήρα τίποτα, θα έπρεπε να μου δίνουν βραβεία» λέει ο διευθυντής για το «φακελάκι»

19:27WHAT THE FACT

Κίνα: Αγρότης «πέταξε» γουρούνι με drone και προκάλεσε επικό black out

19:18LIFESTYLE

Να μ’αγαπάς spoiler: Ο Ορφέας εξαφανίζεται και ο Θεόφιλος χάνει το σπίτι του

19:02ΕΛΛΑΔΑ

Εργατικό δυστύχημα στον Άρι Μεσσηνίας: 45χρονος καταπλακώθηκε από χώμα

19:02WHAT THE FACT

Ο χαμένος τάφος θρυλικού Βίκινγκ «Ιβάρ ο Ασπόνδυλος» μπορεί τελικά να βρέθηκε...

18:56ΚΟΣΜΟΣ

Θρασύτατοι κλέφτες άρπαξαν το άγαλμα του θρυλικού πυγμάχου Τέντι Μπάλντοκ από πάρκο του Λονδίνου

18:46ΚΟΣΜΟΣ

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Όλα όσα πρέπει να ξέρετε – Η τελετή έναρξης και το νέο άθλημα

18:37ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Sold Out το μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής

18:34ΕΛΛΑΔΑ

Η στήριξη μικρών καφενείων και παντοπωλείων στα ορεινά χωριά επιτρέπεται, ξεκαθαρίζει η Κομισιόν

18:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ολική μεταβολή το Σαββατοκύριακο - Σε ποιες περιοχές θα ξεπεράσει ο υδράργυρος του 20°C

18:18ΚΟΣΜΟΣ

Ζάμπια: Ψαράς έτρεχε να σωθεί από εξαγριωμένους ελέφαντες και τον σκότωσε κροκόδειλος

18:11ΕΛΛΑΔΑ

Πρέβεζα: Κίνδυνος για κατοικίες και δρόμους – Σε εξέλιξη μεγάλη κατολίσθηση στην Μυρσίνη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάνω από 700.000 ευρώ καταγγέλλουν ότι άρπαξε 50χρονη επιχειρηματίας - Οδηγοί ταξί τα θύματα

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Ξεπέρασε τα 300 εκατ. κυβικά ο Μόρνος έπειτα από οκτώ μήνες- Υπερδιπλάσιες βροχοπτώσεις από τη μέση τιμή - Γραφήματα

03:18ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Χωρίς τέλος τα βαρομετρικά χαμηλά – Προειδοποίηση για «κατά τόπους πολύ νερό» τις επόμενες ημέρες

19:35ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Λεωφόρο Μαραθώνος: Σημαντικές καθυστερήσεις στο σημείο

13:24ΕΛΛΑΔΑ

Αποκλειστικό Newsbomb: Αφαιρείται η ελληνική ιθαγένεια από τον κατάσκοπο της Κίνας στην Πολεμική Αεροπορία

18:46ΚΟΣΜΟΣ

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Όλα όσα πρέπει να ξέρετε – Η τελετή έναρξης και το νέο άθλημα

17:49ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση κατασκοπείας: Ο σμήναρχος - «τέλειος πράκτορας», ο στρατολογητής και τα ταξίδια στην Κίνα

19:02ΕΛΛΑΔΑ

Εργατικό δυστύχημα στον Άρι Μεσσηνίας: 45χρονος καταπλακώθηκε από χώμα

13:20ΕΛΛΑΔΑ

ΕΡΤ: Ο εμπλεκόμενος δημοσιογράφος αποφασίστηκε να απόσχει των καθηκόντων του μέχρι την ολοκλήρωση των ερευνών

19:35ΕΛΛΑΔΑ

Ιπποκράτειο: «Δεν πήρα τίποτα, θα έπρεπε να μου δίνουν βραβεία» λέει ο διευθυντής για το «φακελάκι»

14:41ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Καταδικάστηκε σε 3ετή κάθειρξη και πρόστιμο €30.000 ο διευθυντής της Καρδιοχειρουργικής στο Ιπποκράτειο για φακελάκι €3.000

19:34ΕΘΝΙΚΑ

Επίδειξη δύναμης της Πολεμικής Αεροπορίας: Ταυτόχρονη συμμετοχή σε τρεις διεθνείς ασκήσεις

14:26ΚΟΣΜΟΣ

«Penisgate»: Οι ενέσεις στο πέος για καλύτερες επιδόσεις των σκιέρ στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες και η διαφορά στις στολές που φέρνει μετάλλιο

15:19ΕΛΛΑΔΑ

Δασκάλα γιόγκα: Έβλεπε παντού εχθρούς - Οι απειλές, οι βόμβες και η παραδοχή του γιου της ότι «δεν μπορώ να την βοηθήσω»

16:16ΕΛΛΑΔΑ

Κακούσης για υπόθεση Παναγόπουλου: Στα 32 χρόνια της πορείας μου, ποτέ και κανένας δεν με ταύτισε με παράνομες επιδιώξεις και πρακτικές

19:42LIFESTYLE

Η Ιωάννα Τούνη ταξίδεψε στη Σαουδική Αραβία και δέχτηκε παρατήρηση για το σκίσιμο στο φόρεμά της

16:39ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βόλος: Μητέρα κατηγορείται για εμπλοκή σε υπόθεση παιδικής πορνογραφίας με θύμα την ανήλικη κόρη της

17:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρχίζει το... «φλερτ»; Ποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ κοιτάζει το ΠΑΣΟΚ

14:58ΕΛΛΑΔΑ

Χωρίς χειροπέδες στο αεροδικείο ο σμήναρχος - Βαριές κατηγορίες για κατασκοπεία - «Είναι ψύχραιμος και πιστεύει στη δικαιοσύνη», είπε ο δικηγόρος του

12:57ΚΟΣΜΟΣ

Έκανε σεξ με την κοπέλα του σε δωμάτιο ξενοδοχείου και βρήκε βίντεο με τις στιγμές τους online

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ