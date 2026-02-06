Ο χαμένος τάφος θρυλικού Βίκινγκ «Ιβάρ ο Ασπόνδυλος» μπορεί τελικά να βρέθηκε...

O Ιβάρ ο Ασπόνδυλος, ήταν o στρατιωτικός ηγέτης των Βίκινγκ που εισέβαλαν στη σημερινή Αγγλία, τον 9ο αιώνα.

Ένα μεγάλο χωματουργικό έργο στη βορειοδυτική ακτή της Αγγλίας, κοντά στη Θάλασσα της Ιρλανδίας μπορεί να περιέχει τα λείψανά του.

Η ανακάλυψη επικεντρώνεται σε έναν εξέχοντα τύμβο που ταιριάζει με τις διαστάσεις και την τοποθέτηση των ταφών των Βίκινγκς υψηλού επιπέδου.

Εκτός από τον κύριο τύμβο, το BBC News ανέφερε ότι 39 μικρότεροι γύρω τύμβοι μπορεί να στέγαζαν τα λείψανα συντρόφων, μελών της οικογένειας ή τιμητικών φρουρών.

Αυτή η διάταξη αντικατοπτρίζει τις ελίτ σκανδιναβικές νεκροπόλεις που εντοπίστηκαν στη Σκανδιναβία, όπου η γειτνίαση με τον κεντρικό τάφο υποδήλωνε την κατάσταση στον εσωτερικό κύκλο ενός ηγεμόνα.

Ο ερευνητής Στιβ Ντίκινσον, ο οποίος εντόπισε την τοποθεσία μέσω ενός συνδυασμού ανάλυσης μεσαιωνικών χειρογράφων και μη επεμβατικής επιτόπιας έρευνας, πιστεύει ότι αυτό μπορεί να είναι το ισχυρότερο στοιχείο στην αναζήτηση του χαμένου τάφου του Ιβάρ.

Αν και η ανασκαφή δεν έχει ακόμη ξεκινήσει, ο συνδυασμός λογοτεχνικών αναφορών, τοπογραφικών χαρακτηριστικών και ανάκτησης αντικειμένων έχει τραβήξει την προσοχή των μελετητών.

Με την ανασκαφή να μην έχει ξεκινήσει ακόμα, ο Dickinson έχει υποδείξει σχέδια για τη διεξαγωγή σαρώσεων ραντάρ διείσδυσης στο έδαφος τους επόμενους μήνες. Αυτές οι σαρώσεις θα βοηθούσαν να προσδιοριστεί εάν τα χαρακτηριστικά του υπεδάφους ταιριάζουν με το δομικό περίγραμμα ενός θαμμένου πλοίου ή θαλάμου, παρέχοντας κρίσιμα στοιχεία πριν εξεταστεί οποιαδήποτε φυσική παρέμβαση.

Σε συνέντευξή του που επικαλείται το BBC, ο Ντίκινσον τόνισε ότι η ανακάλυψη είναι συνεπής τόσο με τις λογοτεχνικές περιγραφές όσο και με τις αρχαιολογικές προσδοκίες για μια βασιλική σκανδιναβική ταφή. Σημείωσε ότι «πολύ μεγάλα πριτσίνια πλοίων» και βάρη που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση ενός ασημένιου θησαυρού είχαν βρεθεί κοντά, ενισχύοντας την υπόθεση για μια τοποθεσία σημαντικού πολιτιστικού και υλικού πλούτου.

Ιβάρ ο Ασπόνδυλο: Μύθος, ιστορία και άλυτη κληρονομιά

Ο Ιβάρ Ράγκναρσον, γνωστός ως Ιβάρ ο Ασπόνδυλος, ήταν ένας από τους πιο εξέχοντες ηγέτες του Μεγάλου Ειδωλολατρικού Στρατού, ενός συνασπισμού δυνάμεων των Βίκινγκς που εισέβαλε στην Αγγλία το 865 μ.Χ.

Οι εκστρατείες του περιελάμβαναν την κατάληψη του Γιορκ και σημαντικό ρόλο στην εγκαθίδρυση της σκανδιναβικής εξουσίας στο Δουβλίνο, όπου η δυναστεία του άντεξε για γενιές.

Το πώς προέκυψε το παρατσούκλι του παραμένει υπό συζήτηση.

Τα παλαιά σκανδιναβικά κείμενα χρησιμοποιούν τον όρο beinlausi, ο οποίος έχει ερμηνευτεί ότι σημαίνει «χωρίς κόκαλα», πιθανώς αναφερόμενος σε μια ασθένεια, ένα αντισυμβατικό στυλ μάχης ή συμβολική μεταφορά.

Η επίλυση αυτού του ζητήματος πιθανότατα θα απαιτούσε εξέταση φυσικών λειψάνων, υπό την προϋπόθεση ότι θα μπορούσαν να ταυτοποιηθούν αξιόπιστα.

O θρύλος θέλει η μητέρα του Ιβάρ, η Άσλαουγκ, να γνώριζε για μια κατάρα που τους είχε πλήξει και προειδοποίησε τον σύζυγό της Ράγκναρ ότι έπρεπε να καθυστερήσουν τρεις νύχτες για να ολοκληρώσουν τον γάμο τους.

Ο βασιλιάς δεν έλαβε υπόψη την προειδοποίησή της. Με τη σειρά του, η κατάρα προκάλεσε τη γέννηση του γιου τους, του Ιβάρ, «χωρίς κόκαλα».

Εδώ ακριβώς οι ιστορίες και τα έπη διαφέρουν ως προς τις λεπτομέρειες. Κάποιοι ισχυρίζονται ότι ο Ιβάρ γεννήθηκε με αδύναμα οστά, άλλοι ότι του έλειπαν οστά ή ακόμα και πόδια. Κάποιοι, παραλείπουν να αναφέρουν οποιαδήποτε αναπηρία.

Αν αληθεύει, η πάθηση του Ιβάρ πιθανότατα θα ήταν μια κληρονομική σκελετική. Μια πιθανότητα είναι η ατελής οστεογένεση, γνωστή και ως ασθένεια των εύθραυστων οστών, η οποία θα αποτελούσε σοβαρή αναπηρία.

Ο θάνατος του Ιβάρ

Λίγα είναι γνωστά για το πώς πέθανε. Τα αγγλικά χρονικά τοποθετούν το τέλος του στο 870, ενώ τα Χρονικά της Ιρλανδίας υποστηρίζουν ότι πέθανε το 873 στο Δουβλίνο από μια ξαφνική και φρικτή ασθένεια.

Οι προσπάθειες για τον εντοπισμό του τάφου του Ιβάρ είχαν επικεντρωθεί στο παρελθόν στο Repton στο Derbyshire, όπου ανακαλύφθηκε ένας ομαδικός τάφος των Βίκινγκς τη δεκαετία του 1980. Αν και η τοποθεσία περιείχε λείψανα από τη σωστή περίοδο, δεν έχει τεκμηριωθεί οριστική σύνδεση με τον Ιβάρ.

Εάν η τοποθεσία της Cumbria επιβεβαιωθεί ως ταφή πλοίου των Βίκινγκς, θα είναι η πρώτη του είδους της που βρέθηκε ποτέ στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Μέχρι τώρα η πιο διάσημη ταφή πλοίου παραμένει το Sutton Hoo στο Suffolk.