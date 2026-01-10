Παραιτήθηκε στα 41 του, μετακόμισε στην Πορτογαλία και «γλίτωσε» 4.200 ευρώ τον μήνα

Αυτή είναι η ιστορία του Alex Trias, ενός Αμερικανού που το 2011 αποφάσισε να εγκαταλείψει τη δουλειά του ως δικηγόρος στις ΗΠΑ. Όπως έχει περιγράψει στο CNBC, εργαζόταν επί δεκαετίες και έχοντας συγκεντρώσει εξαψήφιες αποταμιεύσεις στον τραπεζικό του λογαριασμό, παραιτήθηκε και έφυγε από τη χώρα.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας