Στα «άδυτα» του ολοκαίνουργιου, μαργαριταρένιου smartphone της Huawei

To HUAWEI P60 Pro έρχεται με την υψηλότερη DXOMARK βαθμολογία και μοναδικό μοτίβο από σκόνη Μαργαριταριού σε κάθε συσκευή!

Η πρόσφατη κυκλοφορία του κορυφαίου smartphone της Huawei, HUAWEI P60 Pro, έχει προκαλέσει ενθουσιασμό και αυτό είναι απόλυτα λογικό, αφού ενσωματώνει τα εντυπωσιακά άλματα της Huawei στην τεχνολογία κάμερας smartphone, στο design και στη χρήση υψηλής ποιότητας υλικών.

To νέο smartphone συνδυάζει την υπερσύγχρονη τεχνολογία με την υψηλή τέχνη. Αποτελεί ένα μείγμα καινοτομίας, εξειδικευμένων υλικών και μοναδικού design υψηλής αισθητικής, με μοτίβο μοναδικό για κάθε συσκευή, τα οποία δένουν άρτια μεταξύ τους για να προσφέρουν την απόλυτη εμπειρία στον χρήστη.

Το HUAWEI P60 Pro εμπλουτίζει τον κλασικό σχεδιασμό της σειράς P της HUAWEI, «φοράει» όλες τις κορυφαίες καινοτόμες εξελίξεις στην τεχνολογία της smartphone φωτογραφίας και φέρνει μια πανδαισία αισθήσεων και εμπειριών στο χρήστη.

Η ίδια η εταιρεία εξάλλου έχει επενδύσει σημαντικά στην ανάπτυξη και βελτίωση της τεχνολογίας οθονών, αντιλαμβανόμενη τις νέες ανάγκες των χρηστών, καθώς και την ολοένα μεγαλύτερη εισχώρηση των smartphones στην καθημερινότητά μας, είτε για δουλειά είτε για διασκέδαση.

Το HUAWEI P60 Pro κληρονομεί τα σχεδιαστικά γονίδια της σειράς P με την θρυλική συστοιχία φακών (P Series Classic Camera Array) και εξελίσσει ακόμα περισσότερο την τεχνολογική φωτογραφική ικανότητα. Ο συνδυασμός της λειτουργικότητας με την εμβληματική σχεδίαση και αισθητική της σειράς P ανεβαίνει επίπεδο καθώς το HUAWEI P60 Pro εμπνέεται από τη φύση, παρουσιάζοντας τη χρωματική παλέτα του Rococo Pearl, η οποία φέρνει το πρώτο Pearl Texture Design (μοτίβο σαν μαργαριτάρι) της βιομηχανίας στην πίσω πλευρά, με μοναδικό design για κάθε μία συσκευή!

Το HUAWEI P60 Pro κατέκτησε την υψηλότερη βαθμολογία στην ιστορία του DXOMARK

Με την εξαιρετική βαθμολογία 156 πόντων, το HUAWEI P60 Pro υπερέχει για τις εξαιρετικές συνολικές επιδόσεις και τα φωτογραφικά χαρακτηριστικά του, κερδίζοντας τον τίτλο του πιο προηγμένου φωτογραφικού smartphone που διατίθεται αυτή τη στιγμή στην αγορά. Η διάσημη κατάταξη DXOMARK επαίνεσε τόσο τις τεχνικές όσο και τις φωτογραφικές δυνατότητες της συσκευής της Huawei.

Ένα καθηλωτικό σύνολο που συναρπάζει

Αντλώντας έμπνευση από τη φύση, το νέο smartphone ναυαρχίδα της Huawei φέρνει νέα πρότυπα για τη σύγχρονη αισθητική. Το HUAWEI P60 Pro στη Rococo Pearl έκδοση, χρησιμοποιεί το πρώτο Pearl Texture Design (μοτίβο σαν “μαργαριτάρι”) της βιομηχανίας, το οποίο ενσωματώνει φυσική σκόνη ορυκτών μαργαριταριών για να δημιουργήσει ένα φωτεινό και λαμπερό αποτέλεσμα, επιτυγχάνοντας μια μοναδική φυσική υφή, όπως αυτή του Μαργαριταριού (Mother of Pearl). Το HUAWEI P60 Pro έρχεται, επίσης, στην κλασική μαύρη feather-sand έκδοση, χρησιμοποιώντας καινοτόμο Anti-Fingerprint Feather-Sand Glass, για την ελαχιστοποίηση των δακτυλικών αποτυπωμάτων, το οποίο μοιάζει τόσο απαλό και λεπτό όσο ένα φτερό, ενώ λάμπει σαν διαμάντι.

Το HUAWEI P60 Pro κληρονομεί και εξελίσσει το εξαιρετικό DNA της σειράς P με επίκεντρο την τεχνολογία και το design. Διαθέτει ένα πλήρως αναβαθμισμένο οπτικό σύστημα και είναι το πρώτο smartphone, εξοπλισμένο με Ultra Lighting Telephoto Camera, με Multiple Lens Groups. Το οπτικό σύστημα έχει την ικανότητα να ενισχύει την πρόσληψη φωτός χωρίς να επηρεάζεται το πόσο λεπτή και ελαφριά είναι η συσκευή.

Το Eye of Light Design της κάμερας φέρνει κορυφαία αισθητική στον κλάδο των smartphones

Ο σχεδιασμός της κάμερας του HUAWEI P60 Pro έχει ως θέμα, "The Eye of Light" και τοποθετεί την κύρια κάμερα στο κέντρο της συστοιχίας των φακών. Ο σούπερ τηλεφακός και οι υπερευρυγώνιοι φακοί κατανέμονται στην άνω και κάτω πλευρά της κύριας κάμερας, παρουσιάζοντας μια συστοιχία κλασικών φωτογραφικών μηχανών. Ένα διαφανές στρώμα ενσωματωμένο στην κορυφή της συσκευής, δημιουργεί τη ψευδαίσθηση μιας ακόμα πιο λεπτής συσκευής, ενώ επιτρέπει στην κύρια κάμερα Ultra Lighting να λάμπει ως το επίκεντρο της συστοιχίας.

Προστασία – Αντοχή – Άνεση

Το HUAWEI P60 Pro διαθέτει τη νέα οθόνη Quad-Curve με ανθεκτικό γυαλί Kunlun Glass, που χρησιμοποιεί αποκλειστικά η Huawei. Οι τέσσερις πλευρές είναι ελαφρώς καμπυλωτές, ενώ οι τέσσερις άκρες της οθόνης πιο στρογγυλεμένες, καθιστώντας το οπτικό πεδίο απεριόριστο και επιτυγχάνοντας μια πιο καθηλωτική θέαση. Με το HUAWEI P60 Pro να ζυγίζει μόνο 200g, οι χρήστες μπορούν να απολαύσουν μια πιο άνετη εμπειρία. Με το Kunlun Glass, η προστασία της οθόνης βελτιώνεται θεαματικά, η αντοχή στις πτώσεις αυξάνεται κατά 10 φορές, λόγω των βελτιωμένων τεχνικών στην κατασκευή με την ανάπτυξη δισεκατομμυρίων νανοκρυστάλλων που συνθέτουν το εξαιρετικά ανθεκτικό υλικό του. Η συσκευή είναι ακόμη ανθεκτική στη σκόνη και το νερό παρέχοντας στους χρήστες επιπλέον προστασία ανώτερης κατηγορίας IP68 από τα καθημερινά ατυχήματα και την καθημερινή χρήση.

Εμπνευσμένη από ένα ποτήρι νερό έτοιμο να ξεχειλίσει, η οθόνη του HUAWEI P60 Pro δεν έχει γωνίες. Αντίθετα, οι στρογγυλεμένες άκρες του τηλεφώνου δίνουν την αίσθηση της καμπυλότητας του νερού. Είναι σαν να κοιτάτε σε μια πεντακάθαρη πισίνα, ενώ ταυτόχρονα ο σχεδιασμός Quad-curve και η borderless οθόνη προσφέρει στους χρήστες ένα απεριόριστο οπτικό πεδίο για να μην χάνουν την παραμικρή λεπτομέρεια που διαδραματίζεται μπροστά τους. Επιπλέον, η οθόνη με την τεχνολογία LTPO προσφέρει προσαρμοσμένο ρυθμό ανάπτυξης 1-120Hz, επιτυγχάνοντας ρεαλιστική και ομαλή θέαση σε οποιεσδήποτε συνθήκες. Για παράδειγμα, όταν «σκρολάρετε» η οθόνη προσαρμόζεται αυτόματα ανεβάζοντας τον ρυθμό ανάπτυξης προσφέροντας μια εξαιρετικά ομαλή εμπειρία. Αντίθετα, όταν υπάρχουν στατικές εικόνες, ο ρυθμός ανάπτυξης πέφτει σημαντικά, μειώνοντας την κατανάλωση ενέργειας και εξοικονομώντας μπαταρία.

Ανακαλύψτε ξανά τα χρώματα με το HUAWEI X- TrueTM

Τα χρώματα είναι ένα βασικό στοιχείο σε ένα βίντεο ή μια φωτογραφία για να μεταδώσουν την ιστορία και να εκφράσουν την διάθεση της σκηνής και είναι απαραίτητο να απεικονίζονται σωστά. Το ίδιο ισχύει και για την οθόνη ενός smartphone. Είτε πρόκειται για επαγγελματική χρήση είτε για φωτογραφίες και βίντεο προσωπικών αναμνήσεων, τα χρώματα πρέπει να φαίνονται όσο το δυνατό πιο ρεαλιστικά. Για επιτευχθεί αυτό, η Huawei ανέπτυξε την τεχνολογία HUAWEI X-TrueTM Display ενισχύοντας θεαματικά την απεικόνιση των χρωμάτων στην οθόνη.

Παρατηρώντας την αντανάκλαση των χρωμάτων στο ανθρώπινο μάτι, η οθόνη χρησιμοποιεί το HUAWEI X-True για να δημιουργήσει πιστή απόδοση χρωμάτων και ακριβή συντονισμό της οθόνης. Διακρίνοντας μεταξύ φωτεινού και σκοτεινού περιβάλλοντος μέσω της οθόνης, το smartphone HUAWEI P60 Pro ρυθμίζει ενεργά το HDR, επιτυγχάνοντας την συνοχή σε φωτογραφίες και βίντεο. Ακόμα και όταν η φωτεινότητα της οθόνης μειώνεται, οι σκούρες λεπτομέρειες παραμένουν, δημιουργώντας μια ξεχωριστή εμπειρίά.

Ακόμα ένα χαρακτηριστικό της οθόνης είναι η επαγγελματικού επιπέδου βαθμονόμηση των χρωμάτων, ενώ καταφέρνει να υποστηρίζει μια ευρεία χρωματική γκάμα κατά την διάρκεια ασύρματης μετάδοσης, έτσι ώστε τα χρώματα της συσκευής και της οθόνης μετάδοσης να εναρμονίζονται αποτελεσματικά. Αυτό καθιστά το smartphone ώς ένα πολύτιμο εργαλείο για σχεδιασμό και επεξεργασία multimedia on the go, απαραίτητο στην καθημερινότητα.

AppGallery: πλήρης γκάμα λειτουργικών εφαρμογών

Όπως πάντα με τα smartphone της Huawei, το HUAWEI P60 Pro έρχεται με μια πλήρη γκάμα λειτουργικών εφαρμογών. Ως ένα από τα τρία μεγαλύτερα ηλεκτρονικά καταστήματα εφαρμογών στον κόσμο, το AppGallery έχει κερδίσει τη φήμη του ως «χώρος» με εκατομμύρια εφαρμογές, πολλές εκ των οποίων είναι κορυφαίες παγκοσμίως, όπως γνωρίζουν καλά οι πελάτες της Huawei.

Το AppGallery συγκεντρώνει 580 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες μηνιαίως και τώρα, με την έξυπνη αναζήτηση και τις διάφορες μορφές δυνατοτήτων εξυπηρέτησης, δίνει περισσότερες επιλογές στους χρήστες να βρουν και να βιώσουν την εμπειρία χρήσης των αγαπημένων τους εφαρμογών. Επίσης, τα HUAWEI P60 Pro και HUAWEI Mate X3 έχουν πρόσβαση σε εκατομμύρια δημοφιλείς εφαρμογές όπως WhatsApp, Viber, Instagram, Facebook Messenger, TikTok κλπ. μέσω του AppGallery. Παράλληλα, μέσα από την 3rd party εφαρμογή GBox, διαθέσιμη χωρίς διαφημίσεις στο AppGallery, οι χρήστες μπορούν να εγκαταστήσουν τις Google εφαρμογές που χρειάζονται και έχουν συνηθίσει να χρησιμοποιούν, όπως YouTube, Google Maps και άλλες εφαρμογές και υπηρεσίες, με πολύ απλά βήματα.

Το HUAWEI P60 Pro είναι διαθέσιμο στην ελληνική αγορά μέσα από το δίκτυο καταστημάτων των επίσημων συνεργατών της Huawei