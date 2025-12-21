ΠΑΟΚ: «Μνημείο αγωνιστικής αλλοίωσης και θεσμικής ανεπάρκειας»

Ο σύλλογος της Θεσσαλονίκης κάνει λόγο για «εξοργιστικά κακή και απολύτως καθοριστική» διαιτησία, ενώ παράλληλα καταγγέλει απαράδεκτες συνθήκες διεξαγωγής του αγώνα, εισβολή οπαδών της «Ενωσης» στον αγωνιστικό χώρο αμέσως μετά τη λήξη, καθώς και φραστική επίθεση προς τον Γιώργο Παπαβασίλη και αξιωματούχους της φιλοξενούμενης ομάδας.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» ζητά από την ΟΧΕ να πάρει θέσει και να επιβάλλει τις προβλεπόμενες ποινές και καταλήγει: «Η ευθύνη πλέον βαραίνει αποκλειστικά τους αρμόδιους».

Αναλυτικά, ο ερασιτέχνης ΠΑΟΚ αναφέρει στην ανακοίνωσή του:

«Ο ΠΑΟΚ καταγγέλλει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τα όσα ντροπιαστικά και επικίνδυνα εκτυλίχθηκαν στον προημιτελικό Κυπέλλου Χάντμπολ Ανδρών ΑΕΚ – ΠΑΟΚ, σε έναν αγώνα που αποτέλεσε μνημείο αγωνιστικής αλλοίωσης, έλλειψης ασφάλειας και θεσμικής ανεπάρκειας.

Οι συνθήκες τόσο στον αγωνιστικό χώρο όσο και στις κερκίδες ήταν απαράδεκτες, με πλήρη καταστρατήγηση όλων των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας. Λίγα δευτερόλεπτα μετά τη λήξη της αναμέτρησης σημειώθηκε εισβολή οπαδών εντός του αγωνιστικού χώρου, γεγονός εξαιρετικά σοβαρό, επικίνδυνο και απολύτως καταδικαστέο, το οποίο εκθέτει ανεπανόρθωτα τους διοργανωτές και όσους είχαν την ευθύνη της τάξης.

Παράλληλα, σημειώθηκε φραστικό επεισόδιο και στοχοποίηση του αθλητή μας Γιώργου Παπαβασίλη, καθώς και αξιωματούχων του ΠΑΟΚ, χωρίς καμία ουσιαστική παρέμβαση ή προστασία, σε ένα περιβάλλον πλήρους ασυδοσίας.

Στο αγωνιστικό σκέλος, η διαιτησία ήταν εξοργιστικά κακή και απολύτως καθοριστική για το τελικό αποτέλεσμα. Τα δίλεπτα εφαρμόστηκαν "με το γράμμα του νόμου" μόνο εις βάρος του ΠΑΟΚ, ενώ για να τιμωρηθεί ο αντίπαλος έπρεπε να σκιστούν φανέλες και να ανοίξουν μύτες. Ο ΠΑΟΚ δέχθηκε τέσσερα δίλεπτα που αποτελούσαν καθαρή εφεύρεση, αποφάσεις που αλλοίωσαν ευθέως την εξέλιξη και την έκβαση του αγώνα.

Ο ΠΑΟΚ απαιτεί από την Ομοσπονδία να σταματήσει να λειτουργεί ως Πόντιος Πιλάτος. Να πάψει η σιωπή και η ανοχή. Αναμένουμε ξεκάθαρη, δημόσια και θεσμική τοποθέτηση για όλες τις παραπάνω καταγγελίες και την επιβολή των προβλεπόμενων ποινών για τις έκνομες ενέργειες που σημειώθηκαν, από όπου και αν προέρχονται.

Η ευθύνη πλέον βαραίνει αποκλειστικά τους αρμόδιους».