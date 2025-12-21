ΑΕΚ – ΟΦΗ: Κάταγμα στο δάχτυλο του ποδιού ο Περέιρα | Η ενδεκάδα του Μάρκο Νίκολιτς

Ο Αργεντινός μέσος αποκόμισε πρόβλημα κατά τη διάρκεια του αγώνα της 6ης αγωνιστικής στο Conference League.

Ο Περέιρα κάταγμα στο δευτερο δάχτυλο του δεξιού ποδιού και θα ακολουθήσει συντηρητική αποκατάσταση κι αναμένεται να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου 4 εβδομάδες.

Στα ευχάριστα, ο Νίκολιτς μπορεί να υπολογίζει στον Αρόλντ Μουκουντί, ο οποίος βρίσκεται στον πάγκο για τον αγώνα με τον ΟΦΗ. Ο Σέρβος τεχνικός προχώρησε σε αρκετές αλλαγές, με τον Μάρκο Γκρούγιτς να παίρνει θέση δίπλα στον Ραζβάν Μαρίν στο κέντρο, καθώς να θυμίσουμε ότι ο Ορμπελίν Πινέδα εκτίει την ποινή του λόγω καρτών.

Στο βασικό σχήμα επανέρχονται οι Ζοάο Μάριο, Δημήτρη Καλοσκάμη και Ρόμπερτ Λιούμπιτσιτς, οι οποίοι δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις της ΑΕΚ. Από την άλλη, ο Χρήστος Κόντης έδωσε φανέλα βασικού στους Σαλσέδο, Νους και Φούντα, ενώ στον πάγκο έμεινε ο Σενγκέλια.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Πενράις, Ρέλβας, Βίντα, Ρότα, Γκρούγιτς, Μαρίν, Ζοάο Μάριο, Λιούμπιτσιτς, Καλοσκάμης, Γιόβιτς, ενώ στον πάγκο είναι οι: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Μουκουντί, Πήλιος, Οντουμπάτζο, Κοσίδγς, Χρυσόπουλος, Μάνταλος, Κουτέσα, Κοϊτά, Ελίασον.

Η ενδεκάδα του ΟΦΗ: Λίλο, Γκονζάλες, Κωστούλας, Λαμπρόπουλος, Κρίζμανιτς, Καραχάλιος, Αποστολάκης, Ανδρούτσος, Νους, Σαλσέδο, Φούντας.

