ΑΕΚ – ΟΦΗ: Γεμάτη κόσμο η πλατεία του Αετού για τη χριστουγεννιάτικη γιορτή της «κιτρινόμαυρης» ΠΑΕ

Η «Ένωση» υποδέχεται τον ΟΦΗ στον τελευταίο αγώνα της πριν από τις γιορτές.

Οι ποδοσφαιριστές του Μάρκο Νίκολιτς κυνηγούν τη 12η νίκη στα τελευταία 13 παιχνίδια τους, ώστε να κλείσουν με τον καλύτερο τρόπο το 2025, καθώς, μετά τη νέα απώλεια του Ολυμπιακού, θα μπορέσουν να ανέβουν στην κορυφή της Super League.

Η ΠΑΕ ΑΕΚ, στο πλαίσιο της τελευταίας αναμέτρησης της χρονιάς, έχει ετοιμάσει μια πολύ όμορφη χριστουγεννιάτικη γιορτή, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη από τις 16:00 στην Πλατεία του Αετού. Η εκδήλωση περιλαμβάνει πολιτιστικές δράσεις και εκπλήξεις για όλους, ενώ θα έχει και σημαντικό κοινωνικό χαρακτήρα.

Οι φίλοι της ΑΕΚ βρίσκονται νωρίς πέριξ του γηπέδου της Νέας Φιλαδέλφειας, το οποίο είναι γεμάτο με οικογένειες και παιδιά. Μάλιστα, στα video walls της «OPAP Arena» παίζουν τα highlights από τη μεγάλη νίκη επί της Κραϊόβα, με τον κόσμο να αποθεώνει.

