Masterclass By Onassis Stegi - Γιάννης Οικονομίδης: Το Φαινόμενο της Σπασμένης Φλέβας

Τρίτη 28 Απριλίου 2026 І Κεντρική Σκηνή І 18:00-20:00

Συντονίζει ο Αργύρης Παπαδημητρόπουλος

Έναρξη προπώλησης: 15 Απριλίου 2026, 17:00

Πόσα drafts χρειάστηκαν για να γραφτεί η βασανιστική συντριβή του Θωμά Αλεξόπουλου; Τι σημαίνει να συναντά ξανά τη Μαρία Κεχαγιόγλου, είκοσι χρόνια μετά την «Ψυχή στο Στόμα;» Πώς έχτισε τη ρυθμική ένταση της ταινίας με τον μοντέρ, Γιάννη Χαλκιαδάκη; Πώς επανανακαλύπτει τον εαυτό του, παραμένοντας συνεπής στην κινηματογραφική γλώσσα του;

Εδώ και 26 χρόνια, ο Γιάννης Οικονομίδης επιμένει στο σινεμά του. Οι χαρακτήρες του, άνθρωποι της διπλανής πόρτας, εγκλωβίζονται σε μια κοινωνία που δεν τους αφήνει να ανασάνουν. Τα πλάνα του, σχεδόν ντοκιμαντερίστικα, καταγράφουν τον μαραθώνιο καθημερινής επιβίωσης, το αδιέξοδο της ελληνικής κοινωνίας και τη βαθιά υπαρξιακή ανάγκη για λύτρωση. Στην εποχή του attention span της δεύτερης οθόνης, των πλατφορμών και της Τεχνητής Νοημοσύνης, ο Γιάννης Οικονομίδης καταφέρνει να κατακτήσει το ελληνικό box office με μια art house ταινία, ασυμβίβαστη και βαθιά προσωπική.

Στο masterclass «Το Φαινόμενο της Σπασμένης Φλέβας», την Τρίτη 28 Απριλίου στη Κεντρική Σκηνή της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση, κάνουμε ελεύθερη πτώση στο οικονομιδικό σύμπαν, ακολουθώντας όλα τα στάδια δημιουργίας της τελευταίας του ταινίας: από την αρχική σύλληψη της ιδέας και την ανάπτυξη του σεναρίου με τον Βαγγέλη Μουρίκη μέχρι τα γυρίσματα και το μοντάζ. Σε μια κινηματογραφική συζήτηση εφ’ όλης της ύλης με τον σκηνοθέτη Αργύρη Παπαδημητρόπουλο, ο κορυφαίος Έλληνας δημιουργός θα μιλήσει για τους αιχμηρούς διαλόγους, την ασφυκτική αφήγηση, τη συνεργασία με τους βασικούς συντελεστές, την καθοδήγηση ηθοποιών και μη ηθοποιών, τη δυσκολία ή και την απελευθέρωση του να κάνεις ταινίες στην Ελλάδα –αλλά και να κάνεις ταινίες γενικά– σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο παγκόσμιο κινηματογραφικό τοπίο.

Λίγα λόγια για τη «Σπασμένη Φλέβα»

Ο Θωμάς Αλεξόπουλος, ένας μεσήλικας επιχειρηματίας, χρωστάει σε τοκογλύφο και αναζητά απεγνωσμένα βοήθεια. Ο χρόνος που έχει στη διάθεσή του για να σώσει το πολύτιμο σπίτι του είναι λίγος και η πίεση της κατάστασης ασφυκτική. Λίγο πριν από την καταστροφή, ένα απλό σχέδιο της τελευταίας στιγμής φαίνεται να είναι η μοναδική σωτήρια λύση στο πρόβλημά του.

Η «Σπασμένη Φλέβα» είναι ένα καθαρόαιμο αστικό δράμα, με τραγικούς ήρωες, σε έναν κόσμο γκρίζο και ναρκοθετημένο. Βγαλμένη από τα σπλάχνα της μεγάλης παράδοσης του αρχαίου ελληνικού δράματος, η ταινία γεφυρώνει το παρελθόν με το παρόν για να θέσει ξανά έννοιες όπως είναι το Ήθος, η Ύβρις, το Πεπρωμένο, η Αισχύνη, η Αμετροέπεια, το Εκούσιο και το Ακούσιο Έγκλημα. Αυτό που μένει πάντα στο τέλος του ξέφρενου ταξιδιού της ζωής δεν είναι παρά η μοναχική, τραγική φύση του ανθρώπου. Στην ταινία πρωταγωνιστούν ο Βασίλης Μπισμπίκης, η Μαρία Κεχαγιόγλου, η Μπέττυ Αρβανίτη και ο Γιάννης Νιάρρος, ενώ το σενάριο συνυπογράφουν ο Γιάννης Οικονομίδης και ο ηθοποιός Βαγγέλης Μουρίκης. Η ταινία είναι μια συμπαραγωγή του Onassis Culture και έκανε πρεμιέρα στη Στέγη, λίγο πριν την έξοδό της στις ελληνικές αίθουσες τον Νοέμβριο του 2025.

Λίγα λόγια για τον Γιάννη Οικονομίδη

Σκηνοθέτης, σεναριογράφος, παραγωγός, ηθοποιός

Ο σκηνοθέτης, σεναριογράφος, παραγωγός και ηθοποιός Γιάννης Οικονομίδης γεννήθηκε στην Κύπρο το 1967. Το 1987 μετακόμισε στην Αθήνα για σπουδές Νομικής, τις οποίες και εγκατέλειψε σχεδόν αμέσως για να σπουδάσει κινηματογράφο.

Μετά από κάποια ντοκιμαντέρ και ταινίες μικρού μήκους, το 2003 έγραψε και σκηνοθέτησε, σε δική του παραγωγή, την πρώτη του μεγάλου μήκους ταινία, το εμβληματικό «Σπιρτόκουτο». Η δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία του, «Η ψυχή στο στόμα», έκανε πρεμιέρα στην Εβδομάδα Κριτικής του Διεθνούς Φεστιβάλ των Καννών το 2006. Η τρίτη μεγάλου μήκους ταινία του, «Μαχαιροβγάλτης», μετά την πρεμιέρα της στο Busan International Film Festival το 2010, απέσπασε επτά βραβεία από την Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου (ΕΑΚ), μεταξύ των οποίων και τα βραβεία Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας και Σεναρίου. Η τέταρτη μεγάλου μήκους ταινία του, «Το μικρό ψάρι», έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα του 64ου Φεστιβάλ Βερολίνου το 2014.

Το 2016 ο Γιάννης Οικονομίδης έγραψε και σκηνοθέτησε για τη Νέα Σκηνή του Εθνικού Θεάτρου το πρώτο του θεατρικό έργο, «Στέλλα κοιμήσου», που σημείωσε τεράστια καλλιτεχνική και εμπορική επιτυχία.

Η τελευταία ταινία του, «Η μπαλάντα της τρύπιας καρδιάς», έκανε πρεμιέρα εν μέσω Covid, το 2020, και κατάφερε να γίνει επιτυχία στο ελληνικό box office. Η ταινία συγκέντρωσε 15 υποψηφιότητες από την Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου, ανάμεσά τους και για τα βραβεία Καλύτερης Σκηνοθεσίας και Καλύτερης Ταινίας.

Και οι πέντε μεγάλου μήκους ταινίες του απέσπασαν τη διάκριση της Καλύτερης Ελληνικής Ταινίας της Χρονιάς από την Πανελλήνια Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου (ΠΕΚΚ), την αντίστοιχη εποχή κυκλοφορίας τους στις αίθουσες. Οι ταινίες του έχουν συμμετάσχει σε πολλά κινηματογραφικά φεστιβάλ ανά τον κόσμο.

Αυτή την περίοδο, ο Γιάννης Οικονομίδης προετοιμάζει την επόμενη ταινία του, με τίτλο «Μεγάλη πέτρα σε μικρό κεφάλι».

Πληροφορίες

Στέγη Ιδρύματος Ωνάση

Κεντρική Σκηνή І 18:00-20:00

Διάρκεια Masterclass: 2 ώρες

Τη συζήτηση συντονίζει ο σκηνοθέτης Αργύρης Παπαδημητρόπουλος.

To masterclass απευθύνεται κατά προτεραιότητα σε φοιτητές και επαγγελματίες του κινηματογράφου και της φωτογραφίας, καθώς και σπουδαστές και νέους δημιουργούς συναφών καλλιτεχνικών πεδίων.

Η εκδήλωση θα βιντεοσκοπηθεί για τη δημόσια προβολή της και θα περιλαμβάνει πλάνα κοινού.

Εισιτήρια

Έναρξη προπώλησης: 15 Απριλίου 2026, 17:00

Κανονικό εισιτήριο: 30 €

Μειωμένο εισιτήριο, Φίλοι Στέγης: 24 €

Ανεργίας: 20 €

ΑμεΑ, Συνοδός ΑμεΑ: 10 €

Ελεύθερη είσοδος για σπουδαστές σε σχολές κινηματογράφου, φωτογραφίας και συναφών πεδίων. Η προκράτηση θέσης είναι απαραίτητη, λόγω περιορισμένου αριθμού διαθέσιμων εισιτηρίων. Πατήστε εδώ για να εξασφαλίσετε θέση σπουδαστών εδώ.

Masterclass με τον Γιάννη Οικονομίδη: Το Φαινόμενο της Σπασμένης Φλέβας | Masterclass | Ίδρυμα Ωνάση

