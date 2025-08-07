Ασπρόπυργος: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση μετά τους πυροβολισμούς ανάμεσα σε Ρομά και ομογενείς

Από τις πρωινές ώρες της Πέμπτης βρίσκεται σε εξέλιξη κοινή επιχείρηση της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής και της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων (ΔΑΟΕ) στη Νέα Ζωή Ασπροπύργου.

01 06 02 06 03 06 04 06 05 06 06 06

Μέχρι αυτή τη στιγμή έχουν πραγματοποιηθεί 17 συλλήψεις για διάφορα αδικήματα, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.

To περισταιτικό

Λίγο μετά τις 5 το απόγευμα της Δευτέρας, ξέσπασε σοβαρό επεισόδιο στον καταυλισμό Νέα Ζωή, όταν τέσσερα άτομα Ρομά που επέβαιναν σε ΙΧ αυτοκίνητο καταδίωξαν ένα άλλο όχημα στο οποίο βρίσκονταν νεαροί ομογενείς.

Η καταδίωξη κατέληξε σε αιματηρό καβγά, με τους ομογενείς να αποχωρούν και να βρίσκουν καταφύγιο σε εταιρεία που ανήκει σε δύο εξ αυτών, σε κοντινή απόσταση από τον καταυλισμό.

Ωστόσο, η ένταση δεν έληξε εκεί. Οι Ρομά, σε μια προσπάθεια αντεκδίκησης, εντόπισαν το κτίριο, στάθμευσαν έξω από την επιχείρηση και άνοιξαν πυρ με όπλα, ρίχνοντας τουλάχιστον 40 σφαίρες και φωνάζοντας στους ομογενείς να βγουν έξω.

Από την ένοπλη επίθεση προκλήθηκαν ζημιές στο όχημα των ομογενών, ενώ αρκετές σφαίρες χτύπησαν και γειτονικά σπίτια, διαπερνώντας τους τοίχους.