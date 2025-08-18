Ασπρόπυργος: Χειροπέδες σε 25χρονη που είχε στο σπίτι της σπαθιά, πιστόλια και ξιφίδια

Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου και με τη συνδρομή αστυνομικών της Ο.Π.Κ.Ε., συνελήφθη το πρωί της Κυριακής 10 Αυγούστου στην περιοχή του Ασπροπύργου, 25χρονη, κατηγορούμενη για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών αναφορικά με οικία στην περιοχή του Ασπροπύργου όπου αποκρύπτονται πυροβόλο όπλο, σπαθί και ξιφίδια, πραγματοποιήθηκε έρευνα στο πλαίσιο της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ: Σπαθί τύπου «κατάνα», 4 ξιφίδια, μαχαίρι επιβίωσης και αυτοσχέδιο πιστόλι.