Μαίρη Χρονοπούλου: Τι έκρυβε το laptop που κατέστρεψε η οικιακή βοηθός της μετά το θάνατό της

Ο ρόλος-κλειδί της οικιακής βοηθού στον μυστηριώδη θάνατο

Με την 6η Οκτωβρίου του 2023 να είναι ακόμα νωπή σε όσους αγάπησαν και λάτρεψαν τη μεγάλη κυρία του ελληνικού κινηματογράφου και έχοντα συμπληρωθεί δύο χρόνια από την ημέρα που η Μαίρη Χρονοπούλου «πρωταγωνιστεί» στο «Σινέ ο Παράδεισος», οι εξελίξεις γύρω από τον θάνατό της δεν έχουν τελειωμό, με τη μία ανατροπή να διαδέχεται την άλλη.

Η επανεμφάνιση της Νίνο, της τελευταίας οικιακής βοηθού της εμβληματικής σταρ, και όσα ανέφερε από τη Γεωργία, όπου πλέον διαμένει, στην εκπομπή της κατεστραμμένο laptop υπήρχαν, εκτός από φωτογραφίες της ηθοποιού, σημειώσεις οικονομικού χαρακτήρα, για παράδειγμα, τα έσοδα από την ενοικίαση του σπιτιού της για τα γυρίσματα της σειράς «Αυτή η νύχτα μένει» (με πρωταγωνιστές τους Στάνκογλου – Μπισμπίκη), αλλά και προσωπικές της συνομιλίες με συναδέλφους της μέσω της εφαρμογής Viber (συνομιλίες τις οποίες αποθήκευε με τη μορφή βίντεο)! Ακόμα μία πτυχή στο θρίλερ ξεπηδά μέσα από την απάντηση της Νίνο στο ερώτημα για το αν είναι αληθές ότι η Μαίρη Χρονοπούλου φύλαγε λευκούς φακέλους με χρήματα κάτω από το μαξιλάρι μιας πολυθρόνας στο ίδιο δωμάτιο όπου κοιμόταν η ίδια η Νίνο.

Η απάντησή της ήταν αμήχανη και ασαφής, λέγοντας απλώς ότι «η Μαίρη είχε πολλές ιατρικές εκκρεμότητες και χρειαζόταν χρήματα», χωρίς όμως να διαψεύσει κατηγορηματικά την πληροφορία που βγήκε στον αέρα.

Μέσα σε όλα αυτά και ύστερα από επίμονες ερωτήσεις, η τελευταία οικιακή βοηθός της ηθοποιού αποκάλυψε τη θέση στην οποία βρέθηκε το σώμα της Χρονοπούλου, αποκαλύπτοντας ότι το κεφάλι της βρισκόταν προς τα σκαλοπάτια και τα πόδια της προς την πλευρά της κουζίνας και της βιβλιοθήκης.

Η λεπτομέρεια αυτή, αν επιβεβαιωθεί, καταρρίπτει τον ισχυρισμό ότι η ηθοποιός χτύπησε θανάσιμα πέφτοντας από δύο σκαλοπάτια, γεγονός που αλλάζει την πορεία των ερευνών μετά και την κατάθεση της δικογραφίας στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών!

Η νέα μαρτυρία της Νίνο όμως έφερε στο φως σημαντικές αντιφάσεις σε σχέση με όσα είχε καταθέσει πριν από δύο χρόνια. Αρχικά είχε αναφέρει ότι η νυχτικιά της Χρονοπούλου αφαιρέθηκε μερικώς, επειδή ήταν λερωμένη με αίμα και σωματικά υγρά.
Τώρα, ωστόσο, υποστηρίζει ότι αφαιρέθηκε ολόκληρη, επειδή ήταν λερωμένη με σωματικά υγρά, και μάλιστα -όπως ανέφερε- από τους δύο τραυματιοφορείς του ασθενοφόρου.

Το πιο ανατριχιαστικό, όμως, στοιχείο; Ενώ παλαιότερα η ίδια έκανε λόγο για πολύ αίμα, σήμερα δηλώνει πως ήταν ελάχιστο! Οι αντιφάσεις αυτές προκαλούν εύλογα ερωτήματα, ειδικά μετά και την πραγματογνωμοσύνη του ειδικού Βαγγέλη Νυκτερίδη, που εξέτασε το χαλί της οικίας και τα όσα είπε ο ίδιος στην «Espresso»!

Η οικιακή βοηθός, συν τις άλλοις, επιβεβαίωσε για πρώτη φορά ότι ήρθε στο σπίτι της ηθοποιού στην Παιανία ιδιωτικό ασθενοφόρο με δύο τραυματιοφορείς.
Και εδώ αρχίζει πληθώρα ερωτημάτων που ζητούν απαντήσεις!

1. Γιατί μέχρι τώρα δεν είχε ξεκαθαριστεί η ύπαρξη του ασθενοφόρου;

2. Γιατί δεν γνωρίζουμε ποια εταιρία το έστειλε;

3. Γιατί, όπως είπε η Νίνο, επιλέχθηκε ιδιωτικό ασθενοφόρο και όχι του ΕΚΑΒ, με το επιχείρημα πως «το 166 δεν θα έβρισκε εύκολα την οδό Αληθείας 10»;

4. Πώς, όμως, βρήκε τη διεύθυνση η ιδιωτική εταιρία, εάν το ΕΚΑΒ «δυσκολευόταν»;

5. Ποιος επέλεξε τελικά το ιδιωτικό ασθενοφόρο και ποιο;

6. Πόσοι ήταν οι τραυματιοφορείς που έφτασαν;

7. Γιατί καταστράφηκε ο ηλεκτρονικός υπολογιστής της ηθοποιού;

8. Ποιος γνώριζε για τα χρήματα που ενδέχεται να υπήρχαν στο σπίτι;

Η υπόθεση μοιάζει με παζλ, που δεν έχει ακόμη συμπληρωθεί, με ένα κουβάρι που μόλις τώρα αρχίζει να ξετυλίγεται και οι εξελίξεις ενδεχομένως στην της Μαίρης Χρονοπούλου να είναι καταιγιστικές!

