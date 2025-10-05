Μαίρη Χρονοπούλου: Νέες αποκαλυπτικές καταθέσεις – «Έκαναν αναλήψεις χρημάτων μετά τον θάνατό της»

Οι καταγγελίες των οικείων της Μαίρης Χρονοπούλου για τις τραπεζικές της καταθέσεις και οι νέες καταθέσεις – «φωτιά»

Newsbomb

Νέα στοιχεία δείχνουν εγκληματική ενέργεια πίσω από τον θάνατο της Μαίρης Χρονοπούλου.

Από το καλοκαίρι, η διερεύνηση της υπόθεσης βρίσκεται στα χέρια των αστυνομικών του Τμήματος Εγκλημάτων Κατά Ζωής, που έχουν ανοίξει νέο κύκλο ερευνών.

Σε αυτό το πλαίσιο, κλήθηκαν να καταθέσουν πρόσωπα – «κλειδιά», τα οποία έχουν προσκομίσει σειρά στοιχείων, που αν μη τι άλλο εγείρουν σοβαρά ερωτήματα για τις συνθήκες υπό τις οποίες η διάσημη ηθοποιός «έφυγε» από τη ζωή, σύμφωνα με τη Real News.

Σύμφωνα με τις καταθέσεις, συγκεκριμένα άτομα προκάλεσαν τον βαρύ τραυματισμό της Μαίρης Χρονοπούλου στο κεφάλι, προκειμένου να τής αποσπάσουν σημαντικά χρηματικά ποσά αλλά και αντικείμενα μεγάλης αξίας που είχε στο σπίτι της.

Επιπλέον, στενός και έμπιστος φίλος της ηθοποιού έχει καταγγείλει ότι συγκεκριμένο πρόσωπο προχώρησε σε αναλήψεις από τραπεζικό λογαριασμό της, μετά τον θάνατό της.

Ο μάρτυρας, γνωστός σκηνοθέτης και πρόσωπο απόλυτης εμπιστοσύνης της ηθοποιού, κατέθεσε ότι κατά τον χρόνο θανάτου της πολλά από τα αντικείμενα αξίας, όπως σπάνιες αντίκες και πολύτιμες αγιογραφίες, εξαφανίστηκαν.

Επίσης, άφαντο είναι και ένα σημαντικό χρηματικό ποσό, ύψους δεκάδων χιλιάδων ευρώ, που η Μαίρη Χρονοπούλου είχε στο σπίτι της, σε κρυφό σημείο που γνώριζε ο σκηνοθέτης και στενός φίλος της, όπως γράφει η Real News.

Μάλιστα, ο μάρτυρας προσκόμισε και βίντεο στις Αρχές, το οποίο έχει τραβήξει μέσα από την οικία της και φαίνονται τα αντικείμενα αξίας, που έχουν πλέον εξαφανιστεί. Μεταξύ σε αυτά, είναι και μία εικόνα του 17ου αιώνα, πολύ μεγάλης αξίας.

