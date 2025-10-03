Μαίρη Χρονοπούλου: Οι απειλές και η μετακόμιση στο κέντρο – Το ηχητικό ντοκουμέντο

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την υπόθεση που αφορά τις συνθήκες θανάτου της ηθοποιού Μαίρης Χρονοπούλου. Την έρευνα της υπόθεσης έχει πλέον αναλάβει το Τμήμα Ανθρωποκτονιών, προκειμένου να διαπιστωθεί αν η αγαπημένη ηθοποιός πέθανε από εγκληματική ενέργεια ή από ατύχημα.

Υπενθυμίζεται ότι η ηθοποιός έφυγε από τη ζωή στις 6 Οκτωβρίου 2022, όταν μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι έπειτα από πτώση στις σκάλες του σπιτιού της. Ωστόσο, μέχρι σήμερα εξακολουθούν και υπάρχουν πολλά αναπάντητα ερωτήματα για τις συνθήκες θανάτου της.

Ηχητικό ντοκουμέντο της Χρονοπούλου: Οι απειλές και η μετακόμιση στο κέντρο

Ο Γιάννης Αρμουτίδης, φίλος και επικοινωνιολόγος της εκλιπούσας ηθοποιός, της είχε πάρει συνέντευξη πριν εκείνη φύγει από τη ζωή. Τα αποσπάσματα της εν λόγω συνέντευξης έμειναν στο «συρτάρι» και δεν είδαν ποτέ το φως της δημοσιότητας. Πλέον, δύο χρόνια μετά τον θάνατο της ηθοποιού, αποτελούν κομμάτι του παζλ που εάν συναρμολογηθεί θα οδηγήσει στη λύση του «μυστηρίου» των συνθηκών θανάτου της.

Αξίζει να σημειωθεί ότι όλο το περιβάλλον της Μαίρης Χρονοπούλου πιστεύει πως ο θάνατός της οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια.

Σύμφωνα με τον κ. Αρμουτίδη, η Μαίρη Χρονοπούλου δεχόταν απειλές αλλά δεν ήθελε να μιλήσει εκτεταμένα γι' αυτό. Στη συνέντευξή τους παραδέχθηκε πως ήθελε να φύγει από την Παιανία και το αρχοντικό σπίτι της που της παρείχε όλες τις ανέσεις και να ζήσει λίγο πιο βουκολικά στο κέντρο της Αθήνας.

«Η ζωή μου δε νομίζω ότι είναι τίποτα το πρωτότυπο. Λέω να φύγω από την Παιανία, αρκετά χρόνια ήθελα να ζήσω βουκολικά. Με έχει πιάσει μανία να κατέβω στο κέντρο και πάλι», ακούγεται να λέει χαρακτηριστικά η Μαίρη Χρονοπουλου στη συνέντευξή της στον Γιάννη Αρμουτίδη, απόσπασμα της οποίας ακούστηκε στην εκπομπή του Star, «Αλήθειες με τη Ζήνα».

Η ηθοποιός θεωρούσε πιο ασφαλές μέρος το κέντρο της πρωτεύουσας, καθώς το σπίτι της στην Παιανία δεν είχε κοντά τίποτα άλλο και σε περίπτωση ανάγκης δε θα ήταν εύκολη η βοήθεια, όπως λέει ο κ. Αρμουτίδης. Η αστυνομία γνωρίζει για τις απειλές αλλά και για τα λεγόμενα αυτά της Μαίρης Χρονοπούλου και αναμένονται εξελίξεις το επόμενο διάστημα.

