Μαίρη Χρονοπούλου: Σκοτεινά Σημεία στον θάνατό της - Η οικογένεια ζητά διερεύνηση ανθρωποκτονίας

Αν και έχουν περάσει σχεδόν δύο χρόνια από τον θάνατο της Μαίρης Χρονοπούλου, παραμένει ομιχλώδες το τοπίο σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες η αείμνηστη ηθοποιός είχε το μοιραίο ατύχημα μέσα στο σπίτι της και, λίγα 24ωρα μετά, άφησε την τελευταία της πνοή στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Ευαγγελισμός.

Ο δικηγόρος της οικογένειας, κ. Δημήτρης Χατζημιχάλης, μιλώντας στην εφημερίδα «Espresso», υποστηρίζει ότι η υπόθεση έχει «σοβαρά αδικήματα και υπόνοιες ανθρωποκτονίας», καθώς η ηθοποιός βρέθηκε κάτω από τις σκάλες του σπιτιού της, φέροντας πολλαπλά τραύματα. Σύμφωνα με τον ίδιο, αρχικά υπήρξε η πρόταση για διαπίστωση «από τι θα πεθάνει» και όχι για πλήρη νεκροψία-νεκροτομή, κάτι που δεν έγινε δεκτό από την οικογένεια.

Σημεία αμφισβήτησης και η ιατροδικαστική έρευνα

Ο κ. Χατζημιχάλης τονίζει ότι υπήρξαν δύο προσπάθειες επικοινωνίας με την ηθοποιό το ίδιο βράδυ του ατυχήματος, οι οποίες δεν είχαν απάντηση. Στη συνέχεια, δύο νοσηλεύτριες πήγαν στο σπίτι, βρήκαν την κ. Χρονοπούλου πεσμένη και τη μετέφεραν στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι είχε υποστεί ένα κάταγμα ισχίου και ένα αιμάτωμα στο κεφάλι. Η ιατροδικαστική έκθεση αναφέρει ότι ο θάνατος προήλθε από ένα μεγάλο αιμάτωμα στο κεφάλι, κάταγμα στο αριστερό μπροστινό πλευρό και υπόταση που οφείλεται σε τραύμα.

Ωστόσο, ο κ. Χατζημιχάλης θεωρεί πως το αιμάτωμα στο κεφάλι, ένα «εξαιρετικά σοβαρό» εύρημα, δεν μπορεί να εξηγηθεί επαρκώς από μια απλή πτώση από τις σκάλες. Η ιατροδικαστική υπηρεσία φέρεται να έχει ολοκληρώσει το έργο της, παραβιάζοντας τα σχετικά πορίσματα στον χώρο του συμβάντος.

Νέα στοιχεία και η δέσμευση αντικειμένων

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η αστυνομία προχώρησε στη δέσμευση αντικειμένων από το σπίτι της Μαίρης Χρονοπούλου, μεταξύ των οποίων και ένα καταγραφικό 4.500 ευρώ, το οποίο ήταν σε λειτουργία. Η οικογένεια ζητά να εξεταστεί εάν υπάρχουν βίντεο από κάμερες στο σπίτι, καθώς και να διερευνηθούν «ορισμένα σκοτεινά σημεία». Ο δικηγόρος σημειώνει ότι «κάποιοι δεν ήθελαν να βρεθεί στην υπόθεση το ματωμένο νυχτικό, το οποίο αφαιρέθηκε και οδηγήθηκε χωρίς αυτό στο νοσοκομείο».

Η Μαίρη Χρονοπούλου έπασχε τα τελευταία χρόνια από προβλήματα υγείας, συμπεριλαμβανομένης της σκλήρυνσης κατά πλάκας και διαβήτη. Πέντε ημέρες πριν τον θάνατό της, φέρεται να δέχτηκε επίθεση από αδέσποτο σκύλο, κάτι που της προκάλεσε άγχος, αλλά δεν την οδήγησε σε σοβαρό τραυματισμό.

Η οικογένεια ζητά την άρση του απορρήτου των τηλεπικοινωνιών για να εντοπιστούν όσοι επικοινώνησαν με τη Μαίρη Χρονοπούλου τη μοιραία νύχτα και τη συνεργασία των αρμόδιων αρχών για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

*Με πληροφορίες από την εφημερίδα Espresso

Διαβάστε επίσης