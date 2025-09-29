Μαίρη Χρονοπούλου: «Δεν ήταν ατύχημα, ήταν εγκληματική ενέργεια» λέει ο δικηγόρος της

Δύο χρόνια συμπληρώνονται στις 6 Οκτωβρίου από τον θάνατο της ηθοποιού Μαίρης Χρονοπούλου, ωστόσο η υπόθεση αποκτά μια νέα, διάσταση με τη μεταφορά του φακέλου στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών της ΕΛ.ΑΣ.

Ο δικηγόρος και στενός φίλος της, Δημήτρης Χατζημιχάλης, σε δήλωσή του στην εκπομπή «Super Κατερίνα» του Alpha, τόνισε με πως «Δεν ήταν ατύχημα, ήταν εγκληματική ενέργεια». Υπογράμμισε ότι οι φίλοι της Μαίρης, που παραμένουν ανήσυχοι και δεν μπορεί να ηρεμήσουν από όσα συνέβησαν, επιμένουν ώστε να αποκαλυφθεί η αλήθεια και να ριχτεί φως σε όλη την υπόθεση.

Ο ίδιος ανέφερε ότι με την εμπειρία των 50 χρόνων του ως δικηγόρος, σε συνδυασμό με τις ιατροδικαστικές εκτιμήσεις, είναι πεπεισμένος πως δεν πρόκειται για απλό ατύχημα. «Δεν φωτογραφίζω την οικιακή βοηθό», διευκρίνισε, «αλλά βλέπουμε πως μεσολάβησε μεγάλο χρονικό διάστημα από τη στιγμή που η Μαίρη Χρονοπούλου έπεσε. Εμείς πιστεύουμε ότι την χτύπησαν κι έπεσε, και μάλιστα πάνω σε ένα χαλί. Δεν υπάρχουν σκαλιά εκεί, μόνο ένα σκαλάκι. Κάποιοι μπήκαν, την χτύπησαν, της πήραν τα χρήματα και τα κοσμήματα» εξήγησε.

«Η οικιακή βοηθός και ο φίλος της τη βρήκανε αλλά δεν έχει βρεθεί περιέργως ούτε το νοσοκομειακό, ούτε το ματωμένο νυχτικό για να δούμε μέσω του DNA τι έγινε, η ιατροδικαστική έκθεση είναι ελλιπής και η υπόθεση έχει πολλά κενά», κατέληξε.