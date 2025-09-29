Μαίρη Χρονοπούλου: «Δεν ήταν ατύχημα, ήταν εγκληματική ενέργεια» λέει ο δικηγόρος της

Ο φάκελος για τον θάνατό της αξέχαστης ηθοποιού μεταβιβάζεται στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών

Μιλτιάδης Τσεκούρας

Μαίρη Χρονοπούλου: «Δεν ήταν ατύχημα, ήταν εγκληματική ενέργεια» λέει ο δικηγόρος της
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Δύο χρόνια συμπληρώνονται στις 6 Οκτωβρίου από τον θάνατο της ηθοποιού Μαίρης Χρονοπούλου, ωστόσο η υπόθεση αποκτά μια νέα, διάσταση με τη μεταφορά του φακέλου στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών της ΕΛ.ΑΣ.

Ο δικηγόρος και στενός φίλος της, Δημήτρης Χατζημιχάλης, σε δήλωσή του στην εκπομπή «Super Κατερίνα» του Alpha, τόνισε με πως «Δεν ήταν ατύχημα, ήταν εγκληματική ενέργεια». Υπογράμμισε ότι οι φίλοι της Μαίρης, που παραμένουν ανήσυχοι και δεν μπορεί να ηρεμήσουν από όσα συνέβησαν, επιμένουν ώστε να αποκαλυφθεί η αλήθεια και να ριχτεί φως σε όλη την υπόθεση.

Ο ίδιος ανέφερε ότι με την εμπειρία των 50 χρόνων του ως δικηγόρος, σε συνδυασμό με τις ιατροδικαστικές εκτιμήσεις, είναι πεπεισμένος πως δεν πρόκειται για απλό ατύχημα. «Δεν φωτογραφίζω την οικιακή βοηθό», διευκρίνισε, «αλλά βλέπουμε πως μεσολάβησε μεγάλο χρονικό διάστημα από τη στιγμή που η Μαίρη Χρονοπούλου έπεσε. Εμείς πιστεύουμε ότι την χτύπησαν κι έπεσε, και μάλιστα πάνω σε ένα χαλί. Δεν υπάρχουν σκαλιά εκεί, μόνο ένα σκαλάκι. Κάποιοι μπήκαν, την χτύπησαν, της πήραν τα χρήματα και τα κοσμήματα» εξήγησε.

«Η οικιακή βοηθός και ο φίλος της τη βρήκανε αλλά δεν έχει βρεθεί περιέργως ούτε το νοσοκομειακό, ούτε το ματωμένο νυχτικό για να δούμε μέσω του DNA τι έγινε, η ιατροδικαστική έκθεση είναι ελλιπής και η υπόθεση έχει πολλά κενά», κατέληξε.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:35ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μια πρώτη ματιά στο πρόγραμμα του SNF Nostos 2026

15:26ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Με αεροβόλο και πιστόλι-ρέπλικα συνελήφθησαν δύο άνδρες σε Πέραμα και Γλυφάδα

15:03ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Κεφαλογιάννη: «Η διάσταση ξεκίνησε λόγω της εξωσυζυγικής του σχέσης» - Μάτσας: «Αυτά είναι στη φαντασία της» - Τι κατέθεσαν οι δύο αδελφές του πρώην ζευγαριού

15:03LIFESTYLE

Μέριλ Στριπ: Συνάντησε την Άννα Γουίντουρ ως «Μιράντα Πρίστλι» στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου

14:59ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Η υπογραφή Κόντη, η «πιστολιά» στο Αγρίνιο και η αναγκαία αλλαγή σελίδας

14:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Επιστροφή στη δράση με Άρσεναλ – Ολυμπιακός | Όλες οι μεταδόσεις

14:40ΚΟΣΜΟΣ

William Taynton: Ο πρώτος άνθρωπος που εμφανίστηκε ποτέ στην τηλεόραση πριν από έναν αιώνα - «Βοήθεια ! Ψήνομαι ζωντανός...»

14:35ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης: «Άνθρωπος είναι, συμβαίνουν αυτά», λέει η θεία του ηθοποιού

14:34ΕΛΛΑΔΑ

Χάος στον Κηφισό λόγω τροχαίου - Ένας τραυματίας έπειτα από σύγκρουση ΙΧ με μοτοσικλέτα - Μποτιλιάρισμα δύο χιλιομέτρων στη Λεωφόρο Σχιστού

14:22ΕΛΛΑΔΑ

Μαίρη Χρονοπούλου: «Δεν ήταν ατύχημα, ήταν εγκληματική ενέργεια» λέει ο δικηγόρος της

14:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το πόθεν έσχες του Στέφανου Κασσελάκη - Τι δήλωσε ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας

14:14ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Αυτή είναι η λευκή φανέλα - Τα αποκαλυπτήρια της ΚΑΕ

14:14ΕΛΛΑΔΑ

Η πρώτη αντίδραση του Βασίλη Μπισμπίκη: «Ήμουν νηφάλιος, δεν είχα πιει – Γλίστρησε το αυτοκίνητο»

14:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το πόθεν έσχες του Δημήτρη Νατσιού - Τι δήλωσε ο πρόεδρος της Νίκης

14:05LIFESTYLE

Κιάνου Ριβς: Η κοινή εμφάνιση με την σύντροφό του μετά τα δημοσιεύματα περί γάμου

14:00ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης: Δίωξη για πλημμέλημα εις βάρος του ηθοποιού για το τροχαίο στη Φιλοθέη

13:49ΜΠΑΣΚΕΤ

Η ιταλική Τραπάνι ζητά την αποβολή των ομάδων του Ισραήλ από το BCL – Κατέθεσε αίτημα στη FIBA

13:44ΚΟΣΜΟΣ

Σάρα Νετανιάχου: Αγνόησε συγγενείς ομήρων σε τόπο προσκυνήματος στη Νέα Υόρκη - Το viral βίντεο

13:44ΚΟΣΜΟΣ

Αδιανόητο έγκλημα στις ΗΠΑ: Σκότωσε και διαμέλισε τη σύζυγό του επειδή δεν κατάφερε να χάσει τα κιλά της εγκυμοσύνης

13:43ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οργανωμένο χαμηλό φέρνει ψυχρή εισβολή - Η πρόβλεψη της Όλγας Παπαβγούλη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιβεβαίωση Αρναούτογλου - Νέα ισχυρότερη κακοκαιρία προ των πυλών

15:03ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Κεφαλογιάννη: «Η διάσταση ξεκίνησε λόγω της εξωσυζυγικής του σχέσης» - Μάτσας: «Αυτά είναι στη φαντασία της» - Τι κατέθεσαν οι δύο αδελφές του πρώην ζευγαριού

11:20ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς: Έρχεται κακοκαιρία τύπου «Π» από την Ιταλία - Πότε θα «χτυπήσει» την Ελλάδα

14:00ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης: Δίωξη για πλημμέλημα εις βάρος του ηθοποιού για το τροχαίο στη Φιλοθέη

13:44ΚΟΣΜΟΣ

Αδιανόητο έγκλημα στις ΗΠΑ: Σκότωσε και διαμέλισε τη σύζυγό του επειδή δεν κατάφερε να χάσει τα κιλά της εγκυμοσύνης

13:27LIFESTYLE

Βασίλης Μπισμπίκης: Ο χορός με την Δανάη Παππά πριν το ατύχημα στην Φιλοθέη - Βίντεο

11:07ΚΟΣΜΟΣ

Μίκαελ Σουμάχερ: Σπάνια εμφάνιση στην Ελβετία πριν από τη γέννηση της πρώτης του εγγονής

13:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόθεν έσχες: Αύξησε κατά 100 φορές την περιουσία του ο Παύλος Σαράκης - Το αστρονομικό ποσό που έλαβε από τις ΗΠΑ

10:39ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης: Φωτογραφία ντοκουμέντο - Η στιγμή που εγκαταλείπει τα οχήματα που χτύπησε

08:46ΚΟΣΜΟΣ

Νεπάλ: Κοριτσάκι 2,5 ετών ανακηρύχθηκε «ζωντανή θεά» σε ένα σκληρό αρχαίο τελετουργικό

09:19ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης σε Βανδή μετά το τροχαίο: «Δέσποινα έκανα μια μ@λ@κία...»

14:14ΕΛΛΑΔΑ

Η πρώτη αντίδραση του Βασίλη Μπισμπίκη: «Ήμουν νηφάλιος, δεν είχα πιει – Γλίστρησε το αυτοκίνητο»

16:59ΕΛΛΑΔΑ

Παντελής Γιαννουλάκης, ο θεμελιώτης του «ανεξήγητου», μιλάει στο Newsbomb για τη «Μυστική Ελλάδα» και τα άγνωστα φαινόμενα της εποχής μας

06:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολικές μάζες ψύχους στα Βαλκάνια - Πότε θα επηρεαστεί η Ελλάδα

13:00ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο δημοσιογράφος Ντίνος Βγενόπουλος

14:40ΚΟΣΜΟΣ

William Taynton: Ο πρώτος άνθρωπος που εμφανίστηκε ποτέ στην τηλεόραση πριν από έναν αιώνα - «Βοήθεια ! Ψήνομαι ζωντανός...»

14:22ΕΛΛΑΔΑ

Μαίρη Χρονοπούλου: «Δεν ήταν ατύχημα, ήταν εγκληματική ενέργεια» λέει ο δικηγόρος της

10:10ΚΟΣΜΟΣ

Tι σημαίνει «6 7»; Οι δύο αριθμοί που έβαλαν φωτιά στο Tik Tok - Η viral φράση που «σαρώνει» τα σχολεία σε όλο τον κόσμο

12:58ΕΛΛΑΔΑ

Η στιγμή που αυτοκίνητο παρασύρει 40χρονη στη Θεσσαλονίκη - Προσοχή, σκληρό βίντεο

11:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το «πόθεν έσχες» του Κυριάκου Μητσοτάκη: Η περιουσία που δήλωσε ο πρωθυπουργός

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ