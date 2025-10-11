Πέλλα: Συλλήψεις για ναρκωτικά - Έκρυβε στο σπίτι του σχεδόν τρία κιλά κάνναβης

Στο πλαίσιο στοχευμένων επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πέλλας συνέλαβαν το βράδυ της Πέμπτης (10/11) δύο άνδρες, σε διαφορετικές περιπτώσεις, για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Στην πρώτη υπόθεση, έπειτα από έρευνα στην οικία ενός εκ των συλληφθέντων, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν αποξηραμένοι κλώνοι κάνναβης με ανθούς, συνολικού βάρους 2 κιλών και 830 γραμμαρίων, καθώς και 15 βάζα και δοχεία που περιείχαν ακατέργαστη κάνναβη βάρους 1 κιλού και 102 γραμμαρίων.

Στη δεύτερη περίπτωση, οι αστυνομικοί εντόπισαν άλλον άνδρα, ο οποίος έκρυβε στο σπίτι του μια συσκευασία με ηρωίνη βάρους 85,8 γραμμαρίων και τρεις συσκευασίες κοκαΐνης, συνολικού βάρους 12,8 γραμμαρίων. Και αυτές οι ποσότητες κατασχέθηκαν.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Γιαννιτσών για τα περαιτέρω.