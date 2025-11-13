Operation Endgame: Europol και ΕΛΑΣ έπιασαν στην Αθήνα «εγκέφαλο» δικτύου κυβερνοεπιθέσεων

Ως «εγκέφαλος» φέρεται ένας 38χρονος αλλοδαπός

Στη διεθνή επιχείρηση με την κωδική ονομασία «Operation Endgame» συμμετείχε η Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, που είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη στη χώρα μας βασικού υπόπτου για τη δημιουργία και πώληση κακόβουλου λογισμικού τύπου RAT (Remote Access Trojan).

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, η επιχείρηση υλοποιήθηκε υπό το συντονισμό της Europol και της Eurojust, ενώ σε αυτή συμμετείχαν επίσης αστυνομικές και δικαστικές Αρχές της Αυστραλίας, του Βελγίου, του Καναδά, της Δανίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ελλάδας, της Λιθουανίας, των Κάτω Χωρών, του Ηνωμένου Βασιλείου και των Ηνωμένων Πολιτειών, με την υποστήριξη πάνω από 30 εθνικών και διεθνών δημόσιων και ιδιωτικών φορέων.

Σκοπός της επιχείρησης ήταν ο τερματισμός της λειτουργίας υποδομών που ευθύνονται για τη μόλυνση χιλιάδων υπολογιστών με κακόβουλο λογισμικό.

Στο πλαίσιο αυτό, η Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, μετά από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων σε συνεργασία με αλλοδαπές Αρχές, προχώρησε στη συλλογή δεδομένων για την εν λόγω εγκληματική δραστηριότητα από χρήστη του διαδικτύου στην Ελλάδα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, ο παραπάνω χρήστης φερόταν ως δημιουργός και πωλητής προγράμματος που σχεδιάστηκε με σκοπό την κλοπή πληροφοριών, μέσω καταγραφής χτυπημάτων πλήκτρων, απομακρυσμένης χρήσης κάμερας web, διείσδυσης σε αρχεία κειμένου και παραβίασης πορτοφολιών κρυπτονομισμάτων. Μάλιστα, η πώληση του κακόβουλου λογισμικού γινόταν ανάλογα με την επιθυμητή διάρκεια χρήσης και τις παρεχόμενες υπηρεσίες από 150 ευρώ/μήνα έως 1.550 ευρώ/12μήνο.

13112025-kyvernoegklima.jpg

Τα στοιχεία που συλλέχθηκαν τέθηκαν υπόψη της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής, η οποία παρήγγειλε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.

Από την περαιτέρω έρευνα των αστυνομικών της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος και την αξιοποίηση στοιχείων που περιήλθαν από αλλοδαπές και ημεδαπές εταιρείες, ταυτοποιήθηκε 38χρονος αλλοδαπός και διακριβώθηκε ο τόπος διαμονής του σε περιοχή της Αττικής. Ακολούθως, στο πλαίσιο εισαγγελικής παραγγελίας, κατόπιν αιτήματος Ευρωπαϊκής Εντολής Έρευνας από τις Αρχές της Γαλλίας και σε συνεργασία με τη Europol και τη Eurojust, πραγματοποιήθηκε στις 3/11/2025 έρευνα στην οικία του κατηγορούμενου, παρουσία δικαστικού λειτουργού, με τη συμμετοχή εκπροσώπων του FBI ως παρατηρητές, της Αστυνομικής Διεύθυνσης Δικαστικής Αστυνομίας Παρισίων ως παριστάμενοι στην έρευνα, καθώς και αστυνομικών της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.

Από την έρευνα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • 11 χρεωστικές τραπεζικές κάρτες αλλοδαπών και ελληνικών τραπεζικών ιδρυμάτων, από τις οποίες η μια αποτελεί κάρτα ledger (mastercard) στην οποία μεταφέρονται χρήματα από πορτοφόλια κρυπτονομισμάτων,
  • το χρηματικό ποσό των 15.205 ευρώ και το ποσό των 8.134,56 ευρώ σε κρυπτονομίσματα,
  • συσκευασία μεταλλικής πλάκας χάραξης λέξεων ανάκτησης ψηφιακού πορτοφολιού,
  • 7 σκληροί δίσκοι,
  • 5 κινητά τηλέφωνα,
  • 3 εξωτερικές μονάδες αποθήκευσης USB και
  • ψηφιακό πορτοφόλι τύπου «hardware wallet», με συνολικό ποσό κρυπτονομισμάτων που αντιστοιχεί σ 140.424,78 δολάρια.
13112025-kyvernoegklima-2-1.jpg

Επιπλέον, κατά την επιτόπια έρευνα στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του κατηγορούμενου, βρέθηκαν διαφορετικές εκδόσεις πηγαίου κώδικα κακόβουλων λογισμικών, ενώ προέκυψε διαχείριση ιστοσελίδας που προωθεί το κακόβουλο λογισμικό RAT, καθώς και ηλεκτρονικοί λογαριασμοί ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κρυπτονομισμάτων και λοιπών στοιχείων που τον συνδέουν με την εν λόγω παράνομη δραστηριότητα. Η λειτουργία της επίμαχης ιστοσελίδας που διαχειριζόταν ο κατηγορούμενος διακόπηκε.

Σε βάρος του 38χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για απαγόρευση διακίνησης λογισμικών, συσκευών παρακολούθησης και άλλων δεδομένων, παραβίαση του απορρήτου της τηλεφωνικής και της προφορικής συνομιλίας, παράνομη πρόσβαση σε υπολογιστικά συστήματα κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και παραπέμφθηκε σε ανακριτή, απ' όπου κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος και οδηγήθηκε σε Κατάστημα Κράτησης. Παράλληλα, εκδόθηκε Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης από τις γαλλικές Αρχές, βάσει του οποίου εκδόθηκε Εντολή Σύλληψης και Προσωρινής Κράτησης από το αρμόδιο Εφετείο.

Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, κατά τη Διεθνή Επιχείρηση «Operation Endgame», πραγματοποιήθηκαν ακόμη 10 έρευνες, από τις οποίες 9 στην Ολλανδία και 1 στη Γερμανία, διακόπηκε η πρόσβαση σε 1.025 εξυπηρετητές (servers) διεθνώς και κατασχέθηκαν 20 ιστοσελίδες (domains).

Οι πολίτες μπορούν να ελέγχουν αν ο υπολογιστής τους έχει μολυνθεί καθώς και να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες για τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προχωρήσουν, στο politie.nl/checkyourhack και haveibeenpwend.com.

Επιπλέον, σχετικές πληροφορίες για τη εν λόγω εγκληματική δράση είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της επιχείρησης Endgame στο www.operation-endgame.com

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Διεθνή Επιχείρηση «Operation Endgame» υπάρχουν στο σχετικό Δελτίο Τύπου της Europol:

https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/end-of-game-for-cybercrime-infrastructure-1025-servers-taken-down

